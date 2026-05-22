加州糧食補助新規6月1日生效 26萬人受影響

即將於6月1日生效的加州糧食補助計畫，必須符合聯邦「大又美」法案的申請人工作要求。(CalFresh網頁）

洛杉磯 縣政府日前舉行媒體簡報會，針對即將於6月1日生效的CalFresh（加州 糧食補助計畫）新工作要求提出警告。自大又美法案於2025年7月通過後，洛杉磯縣已有約10萬8000居民失去CalFresh福利；隨著新規上路，預計將再有近26萬受益人受影響，約占全縣CalFresh領取者的18%。

洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）表示，聯邦政府擴大工作要求，使原本已承受生活壓力的低收入 家庭、長者及弱勢族群，面臨更沉重負擔。她批評，川普政府推動的大又美法案「沒有任何美好之處」，因為該案削減許多民眾賴以維生的糧食與醫療資源。

蘇麗絲指出，她已撥款100萬美元給洛杉磯地區食物銀行，並在過去一個月舉辦多場糧食發放活動，累計發出4500份食物包，可供一個家庭維持一周甚至更久。她提到，一名領取食物的女性表示，其丈夫近日遭ICE拘留，她不僅失去收入來源，還需獨自照顧三名孩子。另有一些依靠固定收入生活的長者，如今連油費都難以負擔，只能更加依賴大眾交通系統。

她表示，華府做出的這些決策，已對洛縣造成「毀滅性後果」。根據新規，CalFresh工作要求適用年齡將由原本的18歲至54歲，擴大至18歲至64歲，意味55歲至64歲成年人也須符合工作要求，除非拿到豁免資格。

此外，過去家中只要有18歲以下子女，即可獲部分豁免，如今則限於家中有14歲以下兒童的家庭。這也代表，許多與14歲至17歲青少年同住的成年人，未來同樣必須符合工作規定，才能保有福利資格。另一方面，過去可自動獲得豁免的無家可歸者、退伍軍人，以及25歲以下曾接受寄養照護的青年，未來也將不再自動符合豁免資格。

部分移民家庭因擔憂身分問題不敢申請福利。蘇麗絲強調，希望所有符合資格的居民都能獲得協助，並鼓勵民眾主動致電詢問，而非因錯誤資訊自行放棄申請。她表示，洛縣政府目前也提供租金援助、小型企業補助及移民法律支援等。

洛縣公共社會服務局（DPSS）局長Jackie Contreras表示，縣府理解居民對福利變動感到焦慮，尤其在住房不穩、物價上漲及經濟不確定性持續加劇之際。她指出，DPSS將持續協助居民了解新規、確認資格，並透過就業培訓、社區服務等方式，協助民眾維持福利資格。

Jackie Contreras表示，目前居民無須立即採取行動，DPSS會在個案受影響前主動通知民眾。她也呼籲居民更新聯絡資訊、按時提交SAR-7及資格重新認證文件，並仔細閱讀所有官方通知。若民眾需要協助，可撥打211求助專線，或聯繫DPSS客服1-866-613-3777。

洛杉磯縣政府日前舉行媒體簡報會，縣政委員蘇麗絲針對即將於6月1日生效的CalFresh（加州糧食補助計畫）新工作要求提出警告。（蘇麗絲提供）