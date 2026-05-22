劉龍珠選州眾議員 政見主打「減輕民生負擔」

律師劉龍珠（David Liu）宣布競選加州第49選區眾議員。圖為劉龍珠一家。（記者邵敏／攝影）

律師劉龍珠（David Liu）宣布競選加州 第49選區眾議員 ，20日在聖蓋博市舉辦競選籌款晚會。他承諾，若成功當選，將全力推動民生改革、打擊犯罪、反對未成年人變性、反對歧視等。當晚眾多民選官員、社區領袖及各界人士參加，支持劉龍珠參選。

劉龍珠表示，此次參選核心理念，希望加州重回公平、法治與民生，點燃改變加州的希望。「加州正處歷史轉折點，選民需要真正敢發聲、敢戰鬥的民選官員。」2024年，劉龍珠曾以共和黨 候選人身分競選同席位，獲約40%得票率，創共和黨近10年來在該選區的最佳成績。

劉龍珠今年再次參選，提出多項「減輕民生負擔」的主張，包括年收入10萬美元以下家庭減稅甚至免州稅；加州公立大學逐步推動免學費；60歲及以上長者自住房免徵房產稅；推動加州汽油價格降至每加侖3美元左右。他認為，加州作為全球第四大經濟體，財政資源足夠，但長期存在預算浪費、資金濫用與行政效率低下，辛苦納稅的中產階級卻沒有獲得應有回報。

在教育方面，劉龍珠反對任何涉種族傾斜的招生政策，近年來包括ACA 7等爭議性提案，讓許多華裔家庭擔憂孩子失去平等教育機會。「如果當選，將推動廢除所有涉歧視亞裔的相關政策與法案，確保招生公平。」作為一個父親，劉龍珠表示非常理解華裔家庭對子女教育機會的焦慮與期待，希望能為下一代創造更公平的發展環境。

談到加州涉及未成年人性別認同與家長權利的爭議時，劉龍珠指出，未成年人的心理認知尚未成熟，對涉及終身影響的重要決定，應更加謹慎，優先考慮保護未成年人身心發展與家長監護權。同時，劉龍珠強調重拳打擊犯罪，確保社區安全，呼籲選民，要為自由、正義而戰，為改變加州而戰。他指出，這場選戰絕非一個人的戰鬥，正與多位加州政界、警界及社區領袖並肩作戰，要為加州重奪往日榮光。

前洛杉磯縣政委員安東諾維奇（Michael Antonovich）出席活動支持劉龍珠，安東諾維奇表示，劉龍珠已累積很多能量與支持，「他非常努力，而且具備勝選能力。希望選民能看到他的過往紀錄、政見與政策，在6月、11月的投票中支持他。」律師鄧洪對加州目前教育與政治環境感到憂慮，他認為與長期「一黨獨大」有關，缺乏有效監督與制衡。他形容劉龍珠具有強烈使命感，希望透過專業背景服務社區，並推動加州回歸法治、公平與正常價值。

20日競選活動由台灣演員、前台北市議員侯冠群主持，出席嘉賓包括南加首位華裔女律師Betty Chu、橙縣林肯俱樂部執行董事Seth Morrison、共和黨策略專家Bryan Watkins、亞凱迪亞前市長April A. Verlato、參選第31選區國會議員的秦振國、羅斯密市議員Margaret Clark、鑽石吧市議員鄧嘉猷、前市長張文彬、前洛縣高等法院法官David Sherman Milton等。

前洛杉磯縣政委員安東諾維奇（右）支持劉龍珠競選活動，安東諾維奇表示，劉龍珠非常努力，而且具備勝選能力。（記者邵敏／攝影）

劉龍珠競選加州第49選區眾議員，眾多民選官員、社區領袖支持。（記者邵敏／攝影）