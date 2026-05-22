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台灣直飛帶動 安大略機場成物流重心

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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與會者在UPS波音747貨機旁聆聽工作人員介紹航空貨運運作流程。（記者張庭瑜/攝...
與會者在UPS波音747貨機旁聆聽工作人員介紹航空貨運運作流程。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台美商會（TACCLA）20日與安大略國際機場（ONT）及UPS空運貨運設施聯合舉辦「全球商務合作峰會」，活動分為VIP參訪及專題講座兩部分，吸引近百台美企業、航空及物流業人士參與。

談及台美航線發展，ONT執行長艾卡迪（Atif Elkadi）表示，中華航空2018年率先開辦ONT直飛台北航線，當時外界不乏質疑聲浪，如今已證明市場需求強勁；星宇航空近期也加入營運，使ONT成為除洛杉磯國際機場外，南加州少數擁有雙台北直飛航線的國際機場。他強調，ONT未來將持續深化與亞洲市場的連結。

洛杉磯台美商會會長簡志誠（右）頒發感謝牌給ONT執行長Atif Elkadi（左...
洛杉磯台美商會會長簡志誠（右）頒發感謝牌給ONT執行長Atif Elkadi（左），感謝支持活動舉辦。（記者張庭瑜/攝影）

聖伯納汀諾縣政委員暨ONT管理局副主席哈格曼（Curt Hagman）表示，ONT每年為地方創造約38億美元經濟產值，聖伯納汀諾縣目前已有910家外資企業進駐，提供逾2萬6000個就業機會，其中台灣是重要投資來源之一。他指出，聖縣提供稅務優惠、人才培訓等招商資源，歡迎更多企業赴當地投資發展。

洛杉磯台美商會會長簡志誠（右）致贈感謝牌予聖伯納汀諾縣政委員暨ONT管理局副主席...
洛杉磯台美商會會長簡志誠（右）致贈感謝牌予聖伯納汀諾縣政委員暨ONT管理局副主席Curt Hagman。（記者張庭瑜/攝影）

駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣表示，加州與台灣去年雙邊貿易總額約770億美元，占台美整體貿易量近三分之一。她指出，台灣在半導體、先進製造、人工智慧及綠色科技等領域，均為美國重要合作夥伴；ONT及內陸帝國地區在跨太平洋供應鏈中扮演關鍵角色，有助加速高科技產品與精密設備在台美間流通。

駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣於峰會中分享台美經貿與供應鏈合作發展。（記者張庭瑜...
駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣於峰會中分享台美經貿與供應鏈合作發展。（記者張庭瑜/攝影）

哈格曼指出，ONT目前每日共有82個航班，服務逾30個國內外目的地。機場也正積極推動第三航廈等擴建計畫，未來年旅客容量可望由目前約700萬人次，提升至3500萬人次。

參訪行程中，與會者搭乘專車進入平時不對外開放的機場空側管制區，並登上UPS波音747貨機參觀。工作人員介紹，該機型可搭載約46個貨運集裝器（ULD），單次飛行可運送約4萬至5萬包裹，機鼻艙門可開啟裝載大型貨物。ONT的UPS設施為UPS西岸空運樞紐，服務範圍涵蓋美國西岸、阿拉斯加及夏威夷，並經安克拉治（Anchorage）轉運至多個亞洲城市。

洛杉磯台美商會會長簡志誠（右三）及與會成員參觀UPS波音747貨機機艙。（記者張...
洛杉磯台美商會會長簡志誠（右三）及與會成員參觀UPS波音747貨機機艙。（記者張庭瑜/攝影）

講座中，ONT執行長艾卡迪表示，ONT目前貨運量居全美第十，UPS在此營運已超過40年，聯邦快遞（FedEx）及亞馬遜Prime Air亦設有重要據點。

洛杉磯台美商會會長簡志誠表示，活動透過實地參訪與交流，協助會員深入了解航空物流產業發展，並促進更多國際商務合作機會。

洛杉磯台美商會理事成員出席支持「全球商務合作峰會」。（記者張庭瑜/攝影）
洛杉磯台美商會理事成員出席支持「全球商務合作峰會」。（記者張庭瑜/攝影）

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