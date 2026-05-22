台灣直飛帶動 安大略機場成物流重心
洛杉磯台美商會（TACCLA）20日與安大略國際機場（ONT）及UPS空運貨運設施聯合舉辦「全球商務合作峰會」，活動分為VIP參訪及專題講座兩部分，吸引近百台美企業、航空及物流業人士參與。
談及台美航線發展，ONT執行長艾卡迪（Atif Elkadi）表示，中華航空2018年率先開辦ONT直飛台北航線，當時外界不乏質疑聲浪，如今已證明市場需求強勁；星宇航空近期也加入營運，使ONT成為除洛杉磯國際機場外，南加州少數擁有雙台北直飛航線的國際機場。他強調，ONT未來將持續深化與亞洲市場的連結。
聖伯納汀諾縣政委員暨ONT管理局副主席哈格曼（Curt Hagman）表示，ONT每年為地方創造約38億美元經濟產值，聖伯納汀諾縣目前已有910家外資企業進駐，提供逾2萬6000個就業機會，其中台灣是重要投資來源之一。他指出，聖縣提供稅務優惠、人才培訓等招商資源，歡迎更多企業赴當地投資發展。
駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣表示，加州與台灣去年雙邊貿易總額約770億美元，占台美整體貿易量近三分之一。她指出，台灣在半導體、先進製造、人工智慧及綠色科技等領域，均為美國重要合作夥伴；ONT及內陸帝國地區在跨太平洋供應鏈中扮演關鍵角色，有助加速高科技產品與精密設備在台美間流通。
哈格曼指出，ONT目前每日共有82個航班，服務逾30個國內外目的地。機場也正積極推動第三航廈等擴建計畫，未來年旅客容量可望由目前約700萬人次，提升至3500萬人次。
參訪行程中，與會者搭乘專車進入平時不對外開放的機場空側管制區，並登上UPS波音747貨機參觀。工作人員介紹，該機型可搭載約46個貨運集裝器（ULD），單次飛行可運送約4萬至5萬包裹，機鼻艙門可開啟裝載大型貨物。ONT的UPS設施為UPS西岸空運樞紐，服務範圍涵蓋美國西岸、阿拉斯加及夏威夷，並經安克拉治（Anchorage）轉運至多個亞洲城市。
講座中，ONT執行長艾卡迪表示，ONT目前貨運量居全美第十，UPS在此營運已超過40年，聯邦快遞（FedEx）及亞馬遜Prime Air亦設有重要據點。
洛杉磯台美商會會長簡志誠表示，活動透過實地參訪與交流，協助會員深入了解航空物流產業發展，並促進更多國際商務合作機會。
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