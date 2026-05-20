河濱縣3起野火4人受傷 部分居民撤離

河濱縣名為「Bain Fire」的野火於當日上午11時30分首次通報火警，截至午後火場面積已迅速擴大到約700英畝。（加州消防廳官網）

南加州 內陸地區受氣溫回升及風勢增強影響，19日當天至少發生三處野火，其中最大火場延燒面積近700英畝，並已有人員受傷及建築物受損通報。

河濱縣消防局表示，19日在赫汝帕谷（Jurupa Valley）與河濱市（Riverside）一帶引發撤離令的野火，在初期階段造成4人受傷，且火勢於午後迅速擴大。

這場名為「Bain Fire」的野火於當日上午11時30分首次通報火警，截至午後火場面積已迅速擴大到約700英畝。根據非營利野火追蹤機構 Watch Duty 資訊，火勢仍持續延燒中。加州消防廳（Cal Fire）與河濱縣消防局官員指出，傷者均為非消防人員，其中3人因吸入濃煙送醫，另有1人因外傷接受治療，目前傷勢情況尚未公布。

另一起「Verona Fire」也於19日午後在荷姆蘭（Homeland）北部地區爆發。消防官員表示，大火已燒毀多棟附屬建築，威脅附近民宅，並迫使部分居民撤離。根據 Watch Duty 資訊，截至下午3時30分左右，該火場約200英畝的火勢前進已受到控制。

消防部門指出，火災於中午12時20分通報，起火點位於74號公路（Highway 74）以北、Juniper Springs Road 與 Juniper Flats Road 一帶山坡地區。火勢在強風助長下迅速蔓延，加州消防廳形容火勢擴散速度「極度危險」（a dangerous rate of spread）。消防人員已建立防禦性防線，成功阻止火勢侵入住宅區，目前未有民宅受損通報。

此外，奇諾岡Soquel Canyon Parkway 4600街區也在19日上午10時46分發生野火。據奇諾谷消防局通報，火勢已延燒約11英畝，目前已控制約70%以上，未傳出人員傷亡或建築物損失，火場已持續進行收尾與監控作業。