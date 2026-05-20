靈巖山寺 5/24舉辦浴佛節拍賣活動

美國加州靈巖山寺將於5月24日舉辦浴佛法會，藝品拍賣會。善款將全數用於建設一座清淨的般若念佛道場。（記者啟鉻／攝影）

美國加州 靈巖山寺將於5月24日舉辦浴佛法會，免費素食園遊會並舉行藝品展覽及建寺籌款拍賣 會。主辦者發布，百餘件珍貴崖柏木雕玉佛像等多種藝術展覽及拍賣，善款全數用於建設一座清淨的般若念佛道場。

修平法師說，加州靈巖山寺位於內陸庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga），本山在台灣南投縣埔里。20多年前，這裡首先成立念佛精舍，現在要擴建的靈巖山寺占地約11英畝，已完成設計藍圖，預計在2028年開始動工，希望在大家支持下，靈巖山寺建設儘快完成。

負責藝品拍賣的黃嘉琛（慧海師兄）說，當天浴佛法會後，舉辦藝品預覽，然後是拍賣活動，持續約三個小時，拍賣品非常豐富。其中一位不願具名的收藏家捐獻珍貴崖柏木雕30件，遠在亞利桑納州 一位馬來西亞華僑提供水晶藝品，還有部分信眾捐來家藏珍品。

劉蔚欣（行常師姐）說，素食園遊會食品琳瑯滿目，大家可以免費品嚐，希望不同文化背景的各界民眾踴躍參與。

活動舉辦時間：5月24日 9:00am-1:30pm；地點：美國加州靈巖山寺（13938 Decliff Dr., Rancho Cucamonga, CA 91739）；聯絡電話：909-646-0771；909-808-8221。