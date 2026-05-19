疑乘客鬧事 洛城飛上海航班迫降西雅圖

一架由洛杉磯飛往中國上海的達美航空國際航班，因機上一名乘客拒絕配合機組人員指示並出現擾亂行為，被迫緊急改降西雅圖。圖為示意圖。（記者子為/攝影）

一架由洛杉磯 飛往中國上海的達美航空 （Delta Air Lines）國際航班，17日因機上一名乘客拒絕配合機組人員指示並出現擾亂行為，被迫緊急改降西雅圖 。涉事乘客在飛機落地後遭執法人員帶離，航班其後也被取消，導致大批乘客行程延誤。

根據People雜誌報導，達美航空發言人證實此事，並在聲明中表示：「達美航空對任何擾亂行為採取零容忍政策，因為乘客與機組人員的安全始終是我們最優先考量。我們感謝乘客的耐心，也對旅程延誤致歉。」

報導指出，當時該航班已飛行至美國華盛頓州西北部外海附近空域，但機上一名乘客多次無視空服員與機組人員指示。根據西雅圖當地媒體KOMO News報導，機組人員曾多次警告該名乘客必須遵守飛行規定，但對方仍持續出現不配合與擾亂情況，最終機組決定改降西雅圖。

達美航空向People雜誌表示，涉事航班由空中巴士A350-900客機執飛，機上共有271名乘客、11名空服員以及4名機師。飛機降落西雅圖後，執法人員已在現場等候，並將涉事乘客帶離飛機。

根據中國社群平台小紅書上多名網友分享，機上有不少華人乘客，許多人對於航班中途迫降、行程被打亂感到相當無奈。有乘客調侃說，「以為已經快到亞洲了，結果還在北美。」

也有部分自稱在機上的網友表示，涉事乘客疑似是在飲酒後情緒失控，進而引發整起事件。不過，截至目前，達美航空與執法單位尚未正式證實涉事旅客是否涉及酒後鬧事。

截至報導發布時，西雅圖港警局（Port of Seattle Police）尚未回應媒體置評請求。