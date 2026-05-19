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走私保育龜 男恐判5年監禁+25萬罰款

編譯陳盈霖／綜合報導
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加州德利市（Daly City）居民杜唐諾（Donald Do）涉嫌非法將292...
加州德利市（Daly City）居民杜唐諾（Donald Do）涉嫌非法將292隻被歸類為保育物種的大頭麝香龜（loggerhead musk turtles）運往台灣。美聯社

司法部（DOJ）15日宣布，加州德利市（Daly City）居民杜唐諾（Donald Do）涉嫌違反聯邦野生動物走私罪遭逮捕。他被控違反「雷斯法」（Lacey Act），包括提交不實文件，企圖取得聯邦出口許可，將292隻被歸類為保育物種的大頭麝香龜（loggerhead musk turtles）運往台灣。若罪名成立，每項罪最高可判五年刑期及25萬美元罰款。

起訴書指出，2022年12月至2024年5月間，杜唐諾的共犯根據其不實說法，向美國漁獵局（USFWS）申請出口許可，聲稱這些烏龜是由杜唐諾自行孵化與飼養，但實際情況並非如此。

事實上，在取得出口許可後，杜唐諾購買來自佛州及其他地區非法盜獵的麝香龜。他向賣家直言，願意購買「野外捕獲」龜類，要求將這些烏龜運至舊金山。據稱，他們還企圖從路易斯安納州的巴札（Albert Bazaar）取得超過200隻淡水爬蟲類動物，巴札此前才因烏龜走私在鳳凰城遭逮捕。巴札被控向亞洲非法走私超過1800隻烏龜，牟利55萬美元。

在出口失敗後，杜唐諾為掩飾罪行，謊稱烏龜是賣給美國國內的買家。

根據雷斯法，在國際或跨州交易的野生動物中提供虛假資訊，或販售、運輸違反州法取得的野生動物均屬違法。美國漁獵局負責核發進出口「瀕危野生物種國際貿易公約」（CITES）保護動植物許可證。大頭麝香龜於2022年11月被列入保護動物物種。

根據國家海洋暨大氣總署（NOAA），大頭麝香龜擁有巨大的頭部與強力下顎，有能力捕食硬殼獵物。牠們主要分布於大西洋、太平洋、印度洋的亞熱帶和溫帶海域。

加州 司法部

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