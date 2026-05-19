網購骨灰罈 打開有灰燼狀物體 疑是他人骨灰

洛杉磯一戶家庭在亞馬遜購買骨灰罈後，竟發現其中一個全新骨灰罈內疑似裝有陌生骨灰；家屬表示，客服最初僅提供退款，甚至建議他們自行處理。(示意圖取自Unsplash網站）

洛杉磯 一個剛經歷親人離世的家庭，近日透過亞馬遜 （Amazon ）購買骨灰罈時，竟在其中一個全新到貨的骨灰罈內，發現疑似已裝有他人的骨灰，讓全家震驚又心碎。他們原本希望為祖父妥善安葬，卻意外捲入一場離奇又令人不安的「骨灰錯置」事件。

ABC7 Eyewitness News報導，Richard一家在祖父火化後，透過亞馬遜訂購多個骨灰罈。但當家人打開其中一個骨灰罈時，發現裡面竟已有灰燼狀物體。

家屬Debbie Richard表示，她過去從未親眼見過人類骨灰，但看到罈內物品時，「我不知道那還能是什麼。」另一名家屬Mark Culbertson回憶，當時祖母相當困惑，甚至詢問：「這個骨灰罈怎麼已經有骨灰？你們是買了預裝的嗎？」家人當場愣住，因為他們購買的明明是全新空罈。

家屬隨即聯繫亞馬遜客服，希望查清骨灰來源，並協助將可能屬於他人的骨灰歸還原本家庭。但他們表示，客服起初的反應讓人更加失望。

根據家屬提供的對話截圖，客服最初僅將該商品視為「收到二手商品」，並回覆願意提供退款。當家屬進一步強調，「這不只是二手商品，裡面可能有人類遺骸」，客服之後甚至提出提供19.99美元促銷點數，並表示「您可以保留或自行處理該商品」。

這番回應讓家屬無法接受。

Culbertson表示，「如果只是用過的商品，退貨換新就好。但這可能是某個家庭失去的親人。我們不知道是否有另一個家庭，現在還以為親人的骨灰在骨灰罈裡，實際上卻是空的。」

事件曝光後，家屬向ABC7 On Your Side求助，媒體介入後，亞馬遜才正式回應。

亞馬遜發表聲明表示，「感謝ABC7向我們反映此事，我們已向顧客致歉，目前正展開調查，並將在掌握更多資訊後，直接與顧客聯繫。」家屬透露，亞馬遜後來承認內部處理確實有疏失，並表示該骨灰罈來自第三方賣家，目前正聯繫賣家調查，釐清究竟是退貨流程出錯，還是其他環節發生問題。

不過，家屬最在意的並非退款，而是希望能替這些骨灰找到真正的家人。Culbertson說，「我們甚至告訴對方，我們不希望把骨灰寄回去後，只是被放在某個倉庫裡。我們想知道答案，也希望它們能回到真正的家屬手中。」

目前亞馬遜表示，將妥善處理這些疑似骨灰，並會針對相關員工進行培訓，同時建立新流程，避免類似事件再次發生。

事件曝光後，也在網路上引發大量討論，不少網友直呼「太可怕」、「完全無法想像」，也有人質疑大型電商平台第三方退貨與重新上架流程是否存在漏洞。