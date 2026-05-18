橙縣檢方成立電動自行車專責小組

橙縣近期發生多起青少年騎電動機車導致嚴重甚至致命事故，多家長被刑事指控。（取自Fountain Valley警局官網）

橙縣 紀事報報導，橙縣近期發生多起青少年騎電動機車導致嚴重甚至致命事故，多家長遭刑事指控。橙縣地方檢察官辦公室（OCDA）宣布成立「電動自行車與電動機車專責小組」，審查涉青少年與成年人相關的潛在刑案。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）表示，檢方近年不僅看到越來越多涉電動自行車與電動機車的案件，也持續鼓勵各地警局深入調查相關交通事故。「希望由一個專責團隊統一處理此類案件，避免不同案件之間出現起訴標準與量刑建議不一致的情況」。

專責小組成立，正值橙縣近來接連出現多起備受關注的青少年電動機車案件後，今年一月至今，橙縣檢方已提告至少三名家長。包括對Tommi Jo Mejer提出的「非預謀過失殺人」指控。檢方稱，Tommi Jo Mejer允許14歲兒子非法騎乘電動機車，涉嫌在森林湖（Lake Forest）撞死81歲越戰退伍軍人Ed Ashman。

此外，一約巴林達（Yorba Linda）居民，被控「危害兒童安全」重罪。被告的12歲兒子騎乘經改裝、時速可達60英里的電動機車發生嚴重車禍，導致重傷。另一西敏市（Westminster）居民，則面臨虐待兒童及導致未成年人行為失當等輕罪指控。檢方表示，被告在執法人員多次警告後，仍允許兒子們非法騎乘電動機車。

史匹澤強調，這類案件之所以特殊，在於檢察官往往需要面對同一家族中多名成員。「檢察官必須以更敏感的態度，全面檢視整體情況以及家庭互動關係，必須在這些案件中實現司法正義，但同時要避免對家庭結構造成進一步傷害。」

本月稍早，亞馬遜宣布，將停止在加州販售部分高速電動自行車。此前，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）曾發布消費警示，部分宣傳為「電動自行車」的車輛，其性能依加州法律，實際上可能屬機車（motorcycle）或機動腳踏車（moped）類別，騎乘上路需要額外的駕照及年齡限制。

根據橙縣地方檢察官辦公室統計，全州範圍涉電動機車（e-motorcycle）的事故中，11歲至14歲兒童占近62%。然而，加州法律明文禁止16歲以下未成年人操作電動機車。