我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我說中文」 成了在美求職市場加分項

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

橙縣檢方成立電動自行車專責小組

橙縣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
橙縣近期發生多起青少年騎電動機車導致嚴重甚至致命事故，多家長被刑事指控。（取自F...
橙縣近期發生多起青少年騎電動機車導致嚴重甚至致命事故，多家長被刑事指控。（取自Fountain Valley警局官網）

橙縣紀事報報導，橙縣近期發生多起青少年騎電動機車導致嚴重甚至致命事故，多家長遭刑事指控。橙縣地方檢察官辦公室（OCDA）宣布成立「電動自行車與電動機車專責小組」，審查涉青少年與成年人相關的潛在刑案。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）表示，檢方近年不僅看到越來越多涉電動自行車與電動機車的案件，也持續鼓勵各地警局深入調查相關交通事故。「希望由一個專責團隊統一處理此類案件，避免不同案件之間出現起訴標準與量刑建議不一致的情況」。

專責小組成立，正值橙縣近來接連出現多起備受關注的青少年電動機車案件後，今年一月至今，橙縣檢方已提告至少三名家長。包括對Tommi Jo Mejer提出的「非預謀過失殺人」指控。檢方稱，Tommi Jo Mejer允許14歲兒子非法騎乘電動機車，涉嫌在森林湖（Lake Forest）撞死81歲越戰退伍軍人Ed Ashman。

此外，一約巴林達（Yorba Linda）居民，被控「危害兒童安全」重罪。被告的12歲兒子騎乘經改裝、時速可達60英里的電動機車發生嚴重車禍，導致重傷。另一西敏市（Westminster）居民，則面臨虐待兒童及導致未成年人行為失當等輕罪指控。檢方表示，被告在執法人員多次警告後，仍允許兒子們非法騎乘電動機車。

史匹澤強調，這類案件之所以特殊，在於檢察官往往需要面對同一家族中多名成員。「檢察官必須以更敏感的態度，全面檢視整體情況以及家庭互動關係，必須在這些案件中實現司法正義，但同時要避免對家庭結構造成進一步傷害。」

本月稍早，亞馬遜宣布，將停止在加州販售部分高速電動自行車。此前，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）曾發布消費警示，部分宣傳為「電動自行車」的車輛，其性能依加州法律，實際上可能屬機車（motorcycle）或機動腳踏車（moped）類別，騎乘上路需要額外的駕照及年齡限制。

根據橙縣地方檢察官辦公室統計，全州範圍涉電動機車（e-motorcycle）的事故中，11歲至14歲兒童占近62%。然而，加州法律明文禁止16歲以下未成年人操作電動機車。

橙縣

上一則

企業愛用AI過瀘求職者 就請它寫履歷最易獲面試

下一則

精神科醫生楊軍新書「洛城浮生」 記錄華人20年百態

延伸閱讀

不合規電動自行車 亞馬遜禁第三方販售

不合規電動自行車 亞馬遜禁第三方販售
放任14歲子騎車撞死老兵 橙縣母遭追加過失殺人罪

放任14歲子騎車撞死老兵 橙縣母遭追加過失殺人罪
入侵44住宅劫120萬 南加竊盜集團主犯終被制裁

入侵44住宅劫120萬 南加竊盜集團主犯終被制裁
餵藥逼少年熬夜工作 男被控重罪

餵藥逼少年熬夜工作 男被控重罪
華人大麻商涉嫌逃繳710萬銷售稅 業務遍及南加三縣

華人大麻商涉嫌逃繳710萬銷售稅 業務遍及南加三縣
橙縣收容所志工遭猛犬攻擊重傷 縣府賠45萬美元和解

橙縣收容所志工遭猛犬攻擊重傷 縣府賠45萬美元和解

熱門新聞

國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。圖為扎卡里亞與總統川普合影。（取自Katie Zacharia IG）

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

2026-05-12 20:54
參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

2026-05-12 14:05
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
帝王縣9日晚數小時內接連發生超過150次地震。(示意圖取自Unsplash.com)

南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？

2026-05-10 16:13

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題
「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬