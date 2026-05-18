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遊客都愛來 加州去年「旅遊消費」1590億元 創下新高

編譯組／綜合報導
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加州在2025年繼續成為美國首要旅遊目的地，旅遊消費創下新高。圖為加州旅遊局宣傳...
加州在2025年繼續成為美國首要旅遊目的地，旅遊消費創下新高。圖為加州旅遊局宣傳到訪該州觀賞春季野花的旅遊指南。（加州旅遊局官網）

加州州長紐森發表聲明指，加州旅遊業在2025年迎來了新的里程碑，旅遊消費創下新高，達到1589億美元，鞏固了加州作為全美首要旅遊目的地的地位。

Edhat新聞網報導了上述消息。報導指出，旅遊業仍然是關鍵產業，大大地推動加州的經濟成長。

根據州長辦公室統計，2025年加州新增了4350個旅遊相關的工作職位，使全州旅遊業職位達約120萬個；而2025年的酒店需求和預訂量激增，超越全國水平，全州新增的客房預訂量達120萬晚。

紐森表示，加州經濟受其韌性、創新能力和對全球的吸引力的帶動而向前，其旅遊業的表現正是「有力例證」。他說：「我們持續吸引來自世界各地的遊客，支持著州內的就業、小型企業和社區。」

舊金山繼續是加州旅遊業經濟的主要驅動力。根據州長辦公室統計，2025年舊金山遊客消費總額達142億美元，超過疫情前的水平。

舊金山即將舉辦的大型盛事如第60屆足球超級盃和國際足總世界盃，將有助提振當地企業、旅館及餐飲業的生意；而該市的遊客數量增加亦會惠及整個加州，帶動旅遊經濟向前。

然而，加州州長辦公室指出，2025年加州的國際遊客消費總額卻減少10億美元，降至250億美元，這是由於聯邦經濟政策轉變所致。地緣政治及其他政治情況的不斷變化，影響著主要國家的人士到訪加州的遊客量。

根據加州旅遊局（Visit California）的統計顯示，作為加州國際客源的主要市場加拿大，2026年3月的遊客數量較去年同期下降了13.8%。其他地區的遊客到訪加州數量顯著下降的包括中東（下降55.9%）和印度（下降18.1%）。

但在展望未來時，連串的大型盛事將能帶動美國國內居民到訪加州，預期能彌補國際遊客數量的下跌。

目前距離2026年國際足總世界盃舉行只剩幾周時間，預計洛杉磯地區將迎來顯著的經濟成長。洛杉磯和舊金山灣區將分別承辦八場和六場世界盃賽事。

舊金山 加州 紐森

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