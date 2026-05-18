職棒球星野茂英雄、MHG集團CEO 入選亞裔名人堂

亞裔名人堂（ Asian Hall of Fame）日前在洛杉磯舉辦亞裔傳統月傳承晚宴（Heritage Gala）。（亞裔名人堂提供）

正值五月亞太裔傳統月，亞裔 名人堂（ Asian Hall of Fame）日前在洛杉磯 舉辦亞裔傳統月傳承晚宴同時公布年度人物入選名單。現場匯集亞洲各國家和族裔民眾共同慶祝節日，及為全美優秀學生與青年女性發展與教育項目籌款。

現場充滿亞太裔傳統月慶祝氛圍，來自中國大陸、印度、日本、韓國、菲律賓、台灣與越南 等地的民眾穿著繽紛傳統服飾，展現多元文化魅力。來自全美各地百餘嘉賓齊聚一堂，共同見證2026年名人堂年度人物名單正式公布。由洛杉磯道奇隊提名，美國職棒大聯盟球員野茂英雄（Hideo Nomo）首次入選，洛杉磯壁畫藝術家Robert Vargas為年度親善大使。

MHG集團CEO Kitty Lo（羅麗惠）成為年度人物，她表示，台灣在全球科技產業中扮演非常重要角色，從半導體到創新產業，持續為世界創造關鍵價值。台灣人不只是參與世界，也有能力影響世界。希望她能成為橋樑，把更多台灣優秀人才帶到國際舞台，讓他們的努力與成就被世界看見和肯定。

MHG集團CEO Kitty Lo（羅麗惠，中白衣者）成為今年的年度人物，她和友人們出席。（亞裔名人堂提供） 亞凱迪亞華人Lily李（左二）多年熱心慈善也獲得嘉獎。（亞裔名人堂提供）

新入選年度人物，TAO創始人Maggie Tseng表示，今年對她可謂雙喜臨門，先是iF的評審從1萬多件室內設計作品中選中他們，現在又獲得名人堂年度人物提名，今年所有入選者都很優秀，這讓她有更多學習和成長機會。 新入選的年度人物，TAO創始人Maggie Tseng（右）和CEO謝明錦在活動現場交流。（亞裔名人堂提供）

名人堂董事會主席Melinda Rogers雖非亞裔，卻一直支持亞裔社區。她當天榮獲「2026年度女性」獎。 亞裔名人堂（ Asian Hall of Fame）日前在洛杉磯舉辦亞裔傳統月傳承晚宴（Heritage Gala），圖為名人堂董事會主席Melinda Rogers（左三）和不同族裔服飾來賓在活動現場交流。（亞裔名人堂提供）

名人堂CEO謝明錦表示，五月對亞裔來是非常重要，因為是美國亞太裔傳統月，今年特別為「Women In Tech, Entertainment, Science & Sports（WinTESS）」獎學金籌款，支持來自32個州，超過100多優秀學生與青年女性的發展與教育機會。