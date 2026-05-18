我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我說中文」 成了在美求職市場加分項

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

職棒球星野茂英雄、MHG集團CEO 入選亞裔名人堂

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞裔名人堂（ Asian Hall of Fame）日前在洛杉磯舉辦亞裔傳統月傳...
亞裔名人堂（ Asian Hall of Fame）日前在洛杉磯舉辦亞裔傳統月傳承晚宴（Heritage Gala）。（亞裔名人堂提供）

正值五月亞太裔傳統月，亞裔名人堂（ Asian Hall of Fame）日前在洛杉磯舉辦亞裔傳統月傳承晚宴同時公布年度人物入選名單。現場匯集亞洲各國家和族裔民眾共同慶祝節日，及為全美優秀學生與青年女性發展與教育項目籌款。

現場充滿亞太裔傳統月慶祝氛圍，來自中國大陸、印度、日本、韓國、菲律賓、台灣與越南等地的民眾穿著繽紛傳統服飾，展現多元文化魅力。來自全美各地百餘嘉賓齊聚一堂，共同見證2026年名人堂年度人物名單正式公布。由洛杉磯道奇隊提名，美國職棒大聯盟球員野茂英雄（Hideo Nomo）首次入選，洛杉磯壁畫藝術家Robert Vargas為年度親善大使。

MHG集團CEO Kitty Lo（羅麗惠）成為年度人物，她表示，台灣在全球科技產業中扮演非常重要角色，從半導體到創新產業，持續為世界創造關鍵價值。台灣人不只是參與世界，也有能力影響世界。希望她能成為橋樑，把更多台灣優秀人才帶到國際舞台，讓他們的努力與成就被世界看見和肯定。

MHG集團CEO Kitty Lo（羅麗惠，中白衣者）成為今年的年度人物，她和友...
MHG集團CEO Kitty Lo（羅麗惠，中白衣者）成為今年的年度人物，她和友人們出席。（亞裔名人堂提供）
亞凱迪亞華人Lily李（左二）多年熱心慈善也獲得嘉獎。（亞裔名人堂提供）
亞凱迪亞華人Lily李（左二）多年熱心慈善也獲得嘉獎。（亞裔名人堂提供）

新入選年度人物，TAO創始人Maggie Tseng表示，今年對她可謂雙喜臨門，先是iF的評審從1萬多件室內設計作品中選中他們，現在又獲得名人堂年度人物提名，今年所有入選者都很優秀，這讓她有更多學習和成長機會。

新入選的年度人物，TAO創始人Maggie Tseng（右）和CEO謝明錦在活動...
新入選的年度人物，TAO創始人Maggie Tseng（右）和CEO謝明錦在活動現場交流。（亞裔名人堂提供）

名人堂董事會主席Melinda Rogers雖非亞裔，卻一直支持亞裔社區。她當天榮獲「2026年度女性」獎。

亞裔名人堂（ Asian Hall of Fame）日前在洛杉磯舉辦亞裔傳統月傳...
亞裔名人堂（ Asian Hall of Fame）日前在洛杉磯舉辦亞裔傳統月傳承晚宴（Heritage Gala），圖為名人堂董事會主席Melinda Rogers（左三）和不同族裔服飾來賓在活動現場交流。（亞裔名人堂提供）

名人堂CEO謝明錦表示，五月對亞裔來是非常重要，因為是美國亞太裔傳統月，今年特別為「Women In Tech, Entertainment, Science & Sports（WinTESS）」獎學金籌款，支持來自32個州，超過100多優秀學生與青年女性的發展與教育機會。

洛杉磯 越南 亞裔

上一則

企業愛用AI過瀘求職者 就請它寫履歷最易獲面試

下一則

精神科醫生楊軍新書「洛城浮生」 記錄華人20年百態

延伸閱讀

「亞裔基金會」亞太傳統月峰會 林書豪：亞裔是優勢不是包袱

「亞裔基金會」亞太傳統月峰會 林書豪：亞裔是優勢不是包袱
美國亞太裔總商會 與白宮同慶亞太裔傳統月 赴國會與參眾議員交流

美國亞太裔總商會 與白宮同慶亞太裔傳統月 赴國會與參眾議員交流
舊金山亞太裔傳統月開跑 百場亞裔文化活動點亮全城

舊金山亞太裔傳統月開跑 百場亞裔文化活動點亮全城
費城亞美商業聯盟慶亞太裔月 朱楓、林應章獲表彰

費城亞美商業聯盟慶亞太裔月 朱楓、林應章獲表彰
現代汽車慶亞太裔傳統月 捐洛市圖書館2萬5千元

現代汽車慶亞太裔傳統月 捐洛市圖書館2萬5千元
孟昭文、廣野慶子提決議 表彰亞太裔傳統月

孟昭文、廣野慶子提決議 表彰亞太裔傳統月

熱門新聞

國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。圖為扎卡里亞與總統川普合影。（取自Katie Zacharia IG）

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

2026-05-12 20:54
參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

2026-05-12 14:05
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
帝王縣9日晚數小時內接連發生超過150次地震。(示意圖取自Unsplash.com)

南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？

2026-05-10 16:13

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題
「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬