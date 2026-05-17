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聖谷開餐廳28年退休返滬 她要把「熱騰騰留給自家人」

記者王若然／洛杉磯報導
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蒙特利公園市前市長饒影凡（左）聽聞丁瑞芬要退休的消息，也前來餐廳拜訪。（圖／丁瑞...
蒙特利公園市前市長饒影凡（左）聽聞丁瑞芬要退休的消息，也前來餐廳拜訪。（圖／丁瑞芬小紅書帳號提供）

曾陪伴眾多華人多年的聖谷華人餐廳「大合滷味（Ding's Garden）」羅蘭岡店目前已經歇業。老闆丁瑞芬向本報證實，她已經將店專賣，回中國家鄉上海「休息一段日子」。大合滷味羅蘭岡店結束經營的消息，讓許多華人不捨，有人專程從舊金山開車七個小時，還帶著80多歲老母親前來拜訪用餐。

根據丁瑞芬在社交媒體上發布的消息，大合滷味已經走過28年，如今70歲的她準備完全退休，「享受天倫之樂」。羅蘭岡店鋪於4月中旬歇業。當被問及為何不讓子女繼承店面，丁瑞芬並未回覆。

煙火人生 被看見

丁瑞芬在華人社交媒體「小紅書」上的帳號為「洛城丁姐」。她說，沒想到宣布歇業的消息，會在南加州華人區激起一陣漣漪；「28年的煙火人生，原來一直被看見，被記得」。

她說：「是時候了，把圍裙疊好，把灶火熄滅，把這些掌聲與不捨，統統收進記憶的錦盒。往後的日子我要把曾經給予客人的熱騰騰，留給自己、家人。」

大合滷味在聖蓋博谷有兩家店，分別在羅蘭岡和亞凱迪亞市。目前尚不確認亞凱迪亞市的店是否也會易主，丁瑞芬也未回答相關提問。亞凱迪亞市門店店員向本報確認，亞凱迪亞市店與羅蘭岡店同屬一品牌，亞凱迪亞市店繼續營業，目前是丁瑞芬的合夥人在管理，丁瑞芬雖未參與管理，但亞凱迪亞市店食品的風味沒有變。

顧客不捨 遠道來

在丁瑞芬發布要退休關店的消息後，在南加州華人社區引起不小反響。不少老顧客專程驅車數小時，只為藉機會一品最後的味道。丁瑞芬表示，「有朋友專程從舊金山開車7個小時下來，還帶著80多歲的老母親。蒙特利公園市前市長饒影凡聽聞丁瑞芬要退休的消息，也前來餐廳拜訪。

挺過疫情 留回憶

根據本報2021年對丁瑞芬的訪問，她與丈夫俞小敏於1987年自中國來美留學，畢業後到洛杉磯尋求發展。但她的留學專業是聲樂，一度難以找到維持生計的工作。1998年，夫婦二人在洛杉磯創立大合滷味，主打上海小吃和各式涼菜，招牌菜包括「攪和攪和」以及各色涼拌菜、餛飩等。大合滷味曾在聖谷地區發展至四家分店。

不過，創業的道路並非一帆風順，2020年新冠疫情爆發，餐廳生意受到重創。但丁瑞芬夫婦迅速調整策略，推出盒飯、加工速凍食品，餐廳生意轉虧為盈。

如今大合滷味走過28個風風雨雨，正式歇業，對很多顧客是滿滿的不捨，有網友在「洛城丁姐」的帖子下留言：「一種嚮往，一種習慣，一種味道，就要消失……漂亮姐姐好好享受退休生活。」

舊金山 退休 華人

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