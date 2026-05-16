洛杉磯華人護理協會成立 搭建專業橋樑

洛杉磯華人護理協會日前在羅蘭岡成立。圖為學生、會長、民選官員在活動中交流。（記者王若然╱攝影）

洛杉磯華人 護理協會日前在羅蘭岡 成立。該協會由霞飛天地護理學院校長王君霞創辦並擔任會長，註冊護理師（RN）周璐萍擔任副會長。眾多民選官員或代表到場祝賀。

王君霞介紹，成立華人護理協會在當代社會背景下有重要意義。第一是幫助更多華人進入美國醫療行業。很多華人勤奮、有愛心，但因為語言、文化、信息差等原因，不知道如何進入美國護理體系。第二是幫助華人家庭提升健康意識。她說，護理不僅是一份職業，更是一種守護家庭，守護生命的能力。此外，為了凝聚華人護理力量，讓更多華人女性擁有改變人生的機會。

成立儀式舉辦隆重的護士授帽、點燈、宣誓環節。王君霞和周璐萍為每位護理學員戴上護士帽，象徵著她們將迎接這份莊嚴、責任重大的職業。數名霞飛天地護理學院的學員上台發言，其中一華人學員是家有幼兒的年輕媽媽，雖然來美國時不懂英文，但為了孩子和家庭未來，毅然決定選擇學習護理，克服困難。

到場祝賀的民選官員、社區領袖，包括聖蓋博市議員丁言愉、杜瓦迪副市長康佳琛（Samuel Kang）、阿蘇薩市長Robert Gonzales、核桃副市長伍立倫助理伍尚奕、蒙特利公園市長代表許承武等。

康佳琛表示，醫護人員對社會非常重要，如今美國正值護理短缺，成立華人護理協會可以更好推動發展護理人才。伍尚奕代表核桃市府為洛杉磯華人護理協會頒發賀狀，許承武為協會正副會長頒發蒙市市府簽發的賀狀。

來自中國大陸的王君霞2022年來加州創辦護士學校，並逐漸將學校擴展至紐約、波士頓等地。近半年，她還在南加州發展多項其他業務，包括霞飛天地佛學院君慧佛堂、霞飛天地醫學院附屬美容中心等。她曾在中國大陸辦護校30多年，來到美國後，也曾深感兩地的不同。

許承武（中）為協會會長王君霞（左）、副會長周璐萍頒發蒙市市府簽發的賀狀。（記者王若然╱攝影）