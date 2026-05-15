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奇諾岡突發野火 華人超淡定

記者啟鉻／奇諾岡報導
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奇諾岡13日晚突發野火，蔓延至少30畝。（廖先生提供）
奇諾岡13日晚突發野火，蔓延至少30畝。（廖先生提供）

南加奇諾岡（Chino Hills）13日晚突發野火，當局緊急下達撤離令，社區中心設臨時避難所。不過，擔心野火蔓延的居民顯然不多，前往避難者較少，社區總體比較平靜。目前雖有部分野火燃燒，但火情受控，有驚無險。聖伯納汀諾縣官員14日證實，一輛特斯拉車翻覆事故，引發這場灌木火災。

這場野火名為「Grand Fire」，消防局表示，13日晚7時15分野火在Grand Avenue與Pleasant Hill Drive一帶起火。火勢迅速延燒至山坡地帶。

奇諾谷消防區（Chino Valley Fire District）於當晚8時15分左右，對火場下方山麓地區部分住宅發布強制疏散令。不過，所有疏散命令與警告在三個小時後解除。

消防單位還在社區中心設立臨時疏散中心，供受影響居民使用。記者在火災發生後，趕到臨時疏散中心探訪是否有華人災民。副市長馬奎茲（Ray Marquez）和市議員羅格斯（Peter Rogers）在現場安撫災民。當時已是晚9時，前來避難的居民很少，其中有一個華人家庭，女主人Lisa表示，家在火場附近，第一次經歷野火，全家人帶著必備物品趕到疏散中心。現場還有需要使用呼吸器的特殊需求居民。紅十字會與動物救援單位也進駐待命。

馬奎茲表示，野火屬山地開放空間的灌木火，燃燒面積約30英畝，消防單位有四架直升機投入滅火，參與行動的有多家消防單位。對控制火勢抱持信心。

奇諾岡華美協會創辦人廖偉民也向受影響華人居民發通知，致以慰問。

雖然發生野火，但當晚到疏散中心尋求幫助的居民不多。（記者啟鉻／攝影）
雖然發生野火，但當晚到疏散中心尋求幫助的居民不多。（記者啟鉻／攝影）

副市長馬奎茲（右）、市議員羅格斯（中）向現場工作人員了解情況。（記者啟鉻／攝影）
副市長馬奎茲（右）、市議員羅格斯（中）向現場工作人員了解情況。（記者啟鉻／攝影）

前來疏散中心的居民並不多。華人也很少。（記者啟鉻／攝影）
前來疏散中心的居民並不多。華人也很少。（記者啟鉻／攝影）

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