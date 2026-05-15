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南加僑界最高規格送別張素久

記者張宏／洛杉磯報導
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中國駐洛杉磯總領館總領事郭少春夫婦和張素久親屬握手。（主辦方提供）
中國駐洛杉磯總領館總領事郭少春夫婦和張素久親屬握手。（主辦方提供）

南加華人華僑14日在玫瑰岡舉辦張素久追思會，來自家屬及各界人士近300人送別「張大姐」，是南加僑界近年最高規格葬禮之一。現場氣氛哀而不傷，在舞蹈和音樂聲中送別張素久，且大家發言中充滿和她相處點滴細節，讓她91歲人生豐盈動人。

中國駐洛杉磯總領館總領事郭少春夫婦和副總領事郭志強出席。郭少春表示，張素久長期關心美國華僑華人的發展與團結，也積極參與僑界事務，為推動華人社會的凝聚與文化傳承作出許多貢獻。2000年後她更關注祖國發展與民族復興，對中國所取得的成就深感自豪。張素久雖已離開，但她的風範與精神將永留心中。

治喪委員會總召集鹿強表示，張素久一生為中美民間教育及社團發展作出卓越貢獻。她不僅是大家敬重長輩，更是許多人心中良師益友。張素久熱愛生活，她留給大家永遠是其積極向上和溫暖而堅定的形象。她臨終前因大腦部分功能退化，難以閱讀，只能透過語音來聽訊息，但依然堅持完成著書和僑社發展等事務。當這些事情順利完成，她平靜說：「這一生已沒有遺憾，該做的事情都做了。」

張素久三名兒女張楠、朱小久和朱一山專程從中國趕來參加追思會，他們表示，「媽媽一直喜歡跳舞，且跳到90歲。她用熱情與活力為許多中老年女性樹立榜樣，鼓勵大家無論年齡多大，都要熱愛生活享受生命」。

治喪委員會主任、美華聯主席張勇表示，張素久是真正有信念、有擔當、有大愛精神的人。多年來她扎根僑界，心繫基層發展，將畢生心血都傾注僑務事業與社會公益中。

南華聯總會會長楊逸凡、美華總會長蔡成華、南加華人大聯盟主席林淦花、全美華人協會南加分會榮譽會長關健榮等代表也發言追思張素久。

張素久生前跳探戈的舞伴Maksim Kapitannikov以獨舞送別。（主辦方...
張素久生前跳探戈的舞伴Maksim Kapitannikov以獨舞送別。（主辦方提供）

僑界送別張素久。（主辦方提供）
僑界送別張素久。（主辦方提供）

南加華人華僑14日在玫瑰岡舉辦張素久追思會，來自家屬及各界人士近300人送別張素...
南加華人華僑14日在玫瑰岡舉辦張素久追思會，來自家屬及各界人士近300人送別張素久。（主辦方提供）

張素久家屬出席追思會。（主辦方提供）
張素久家屬出席追思會。（主辦方提供）

南加華人華僑14日在玫瑰岡舉辦張素久追思會，治喪委員會代表抬棺。（主辦方提供）
南加華人華僑14日在玫瑰岡舉辦張素久追思會，治喪委員會代表抬棺。（主辦方提供）

張素久作為清華校友，清華學社寫輓聯送別。（主辦方提供）
張素久作為清華校友，清華學社寫輓聯送別。（主辦方提供）

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