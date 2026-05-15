只要1美元 有機會買到好萊塢碗音樂會門票

今年好萊塢碗夏季音樂會，民眾有機會買到1美元票。（好萊塢碗）

在洛杉磯 愛樂樂團（Los Angeles Philharmonic）的推動下，民眾有機會用1美元購買到好萊塢 碗（Hollywood Bowl）夏季音樂會門票。

根據NBCLA報導，音樂愛好者自14日（周四）起將能以1美元購買部分好萊塢碗（Hollywood Bowl）演唱會門票。參與活動的演出門票於14日上午10點起，透過好萊塢碗官網開放購買。

此次優惠涵蓋2026演出季部分古典與非古典音樂會，每戶限購四張門票，座位位於L至U區的長椅座位區。

參與促銷的演出包括：

-6月13日至14日的Blue Note Jazz Festival ；

-6月19日由Chance the Rapper舉辦的六月節慶祝演出 ；

-7月9日的「The Classical World Cup」 -以及演出季後期由Herbie Hancock、Buddy Guy與Jazz at Lincoln Center Orchestra和Wynton Marsalis帶來的表演。

其他參與活動的節目還包括：

-「How to Train Your Dragon」電影交響音樂會 ；

-由Nathy Peluso與Grupo Niche帶來的莎莎音樂演出 -以及Ruben Blades與Roberto Delgado Big Band的表演。

主辦單位表示，門票不得轉讓或轉售。所有門票將透過好萊塢碗帳號與場館手機應用程式以電子形式發送。觀眾在購票結帳時，也可同時購買交通方案，包括Park and Ride、接駁巴士及Metro車票。