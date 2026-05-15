警員化身服務生 洛縣天普分局助特殊奧運選手追夢

洛縣警局天普分局警察外展基金會14日在天普市三葉草烘焙坊舉辦「警察服務募款活動」，警員與特殊奧運選手及社區民眾齊聚現場，共同為特奧募款。（記者張庭瑜/攝影）

洛縣 警局天普 分局警察外展基金會14日在天普市舉辦年度「警察服務募款活動」（Tip-A-Cop），警員化身服務生，為特殊奧運 （Special Olympics）選手訓練、交通及比賽開銷籌募經費。這也是基金會首度與特殊奧運合作舉辦此項活動。

活動當天，穿著制服的警員在三葉草烘焙坊（Cloverleaf Bakery）忙著端盤送餐，掛著金牌的特殊奧運選手在一旁靦腆微笑，笑聲與掌聲充滿整個會場，不少民眾到場用餐響應。

特殊奧運選手父親、退休後備警員Steve Moran表示，2000年起投入特殊奧運志工服務，至今已超過20年。女兒Brittany九歲就成為特殊奧運選手，從她熱愛的籃球開始，Brittany陸續參與滾球與保齡球等項目，莫蘭也一路陪伴。他說，這些年無論是參加募款、聖火長跑或各類活動，真正讓他堅持下去的，是這群選手帶來的感動與勇氣。 Steve Moran與女兒、特殊奧運選手Brittney出席「警察服務募款活動」。莫蘭2000年起投身特奧志工逾20年，與女兒一同參與至今。（記者張庭瑜/攝影）

特殊奧運警員聖火長跑（Law Enforcement Torch Run）經理Kelsey McEwen表示，特殊奧運所有選手皆免費參加，制服、器材、場地與交通等經費，全仰賴社會捐款支應。洛杉磯縣執法單位去年已累計為特奧募得170萬美元，且逐年遞增。她說，許多智能障礙者未必有機會加入一般球隊，特殊奧運為他們提供舞台，目前共設13個運動項目。她並分享選手誓詞：「讓我獲勝，若我無法獲勝，也讓我勇敢嘗試。」呼籲民眾給予每位選手耐心與尊重，不要以異樣眼光看待他們。

洛縣警局天普分局局長Jorge Mesa表示，警員以服務換取小費，款項直接捐助特殊奧運，也希望藉此拉近警方與社區距離。天普分局外展基金會會長劉雅薇表示，出席活動的一對雙胞胎選手令她印象深刻，兄弟兩人分別參與田徑、籃球及足球項目，其中一人帶來此前獲得的兩面金牌。她說，對有特殊需求的孩子而言，參與競技、與他人互動，是寶貴經歷。 洛縣警局天普分局局長Jorge Mesa出席「警察服務募款活動」，希望透過募款活動拉近警方與社區距離，同時替特殊奧運選手募集更多資源與支持。（記者張庭瑜/攝影）

天普市長文尚丞表示，天普市多年來與洛杉磯縣警局合作良好，感謝基金會以非營利形式辦理募款。他指出，當前執法機構普遍面臨人力與經費壓力，社區每一分支持都彌足珍貴。警員聖火長跑今年將於6月1日至5日舉行，參與者將接力傳遞象徵「希望之火」的火炬，為特殊奧運在社區發聲。