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南加逾80人 獲頒僑務榮譽職聘書

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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陳玲華（右）再次被續任為行政院政務顧問兼僑務諮詢委員。（記者謝雨珊／攝影）
陳玲華（右）再次被續任為行政院政務顧問兼僑務諮詢委員。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處13日下午，在洛杉磯華僑文教服務中心舉行「僑務榮譽職人員聘書致頒典禮」。南加州當天共有兩位獲頒行政院政務顧問、28位獲頒僑務諮詢委員、29位獲頒僑務顧問、28位獲頒僑務促進委員。據悉，由於涉及個人隱私與私人因素，完整詳細名單不對外公開。

這是新任駐洛杉磯經文處處長馬博元首次主持僑務榮譽職人員頒獎典禮，並親自頒發聘書給獲聘人員。馬博元表示，這些僑務榮譽職前輩都是海外台灣的重要代表，一言一行都展現台灣人的形象；而能獲得僑委會聘任，更代表其專業能力與社區服務精神深受肯定。不僅在各自領域備受尊敬，也長期熱心投入僑界事務，積極協助台灣社群、凝聚僑胞力量，持續帶領大家向前邁進，能親手頒發聘書給他們，他深感榮幸。

再次續任行政院政務顧問兼僑務諮詢委員的陳玲華表示，自己將於今年10月接任世界華人工商婦女企管協會總會長，並預計於台北漢來飯店舉辦千人規模的交接典禮。她表示，希望能將自己多年在美國累積的經驗帶回台灣，促進國內外在外交與僑務資源上的整合與交流。她強調，未來仍會持續深耕洛杉磯地區僑界服務，「只要有任何需要我的地方，我都會盡全力去做。」

首次被聘任為行政院政務顧問的溫玉玲則表示，她很榮幸也為此感到很興奮，未來希望繼續努力為僑界做事。

這是新任駐洛杉磯經文處處長馬博元首次主持僑務榮譽職人員頒獎典禮，也是他頒發最多僑...
這是新任駐洛杉磯經文處處長馬博元首次主持僑務榮譽職人員頒獎典禮，也是他頒發最多僑務榮譽職聘書的一次。（記者謝雨珊／攝影）

溫玉玲（右）是首次被聘任為行政院政務顧問。（記者謝雨珊／攝影）
溫玉玲（右）是首次被聘任為行政院政務顧問。（記者謝雨珊／攝影）

南加州多位僑界人士獲聘為僑務榮譽職人員。（記者謝雨珊／攝影）
南加州多位僑界人士獲聘為僑務榮譽職人員。（記者謝雨珊／攝影）

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