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華人大麻商 涉逃繳710萬銷售稅

洛杉磯訊
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邦塔表示：「這種逃稅行為並非沒有受害者。當有人故意鑽制度漏洞、拒絕繳納依法應付的...
邦塔表示：「這種逃稅行為並非沒有受害者。當有人故意鑽制度漏洞、拒絕繳納依法應付的稅金時，所有民眾都必須承擔後果。」（示意圖取自邦塔官網）

The Press-Enterprise報導，一名華人男子涉嫌在南加三個縣經營數十家無照大麻店，並涉嫌隱匿超過8000萬美元營業額，以逃避支付約710萬美元銷售稅；13日遭檢方提出66項刑事指控，包括多項未申報銷售稅、無照營業以及洗錢等指控。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，46歲的徐品賢（Pin Hsien Hsu，音譯）涉嫌在2019年4月至2022年12月期間，在洛杉磯縣、橙縣及聖伯納汀諾縣經營約30家大麻零售店，但未依法申報收入，也未繳納相關稅款。他表示，若罪名成立，被告最高可能面臨超過50年的州監獄刑期。

檢方指出，涉案店面皆未向顧客收取銷售稅，目前已全部遭到關閉。這些店鋪名稱包括「High Tide Church」、「Fullerton Fire House」以及「Best of Buddha」等。州府官員表示，執法人員在執行搜索令時，共查獲約220萬美元現金、125磅未繳稅的大麻產品、62件電子設備，以及14箱相關證物。

這項調查由加州司法廳與加州稅費管理局（California Department of Tax and Fee Administration）共同進行。案件早在2020年在聖伯納汀諾縣一次打擊非法大麻店的行動中已經開始。

加加州稅費管理局局長岡薩雷茲（Trista Gonzalez）表示，調查人員當時發現，有一套「雲端銷售點管理系統」（cloud-based point-of-sale system）被用來支持非法大麻交易。

岡薩雷茲指出，調查後發現約30家大麻店都與這套系統有關，顯示這是一個「高度組織化的營運網絡」。她表示，該組織涉嫌雇用數千名員工，並擁有相當完整的商業架構，甚至設有自己的人力資源部門。她強調：「這不是一家躲在陰暗角落的小型非法店面，而是一個有組織的地下商業網絡，透過規避加州法律來牟取暴利。」

橙縣監獄紀錄顯示，被告徐品賢4月29日被收押入監，並已於5月2日獲釋。

大麻 加州 橙縣

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