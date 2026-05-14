我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

川習會中方通稿出爐：川普未提台灣 習提「中美建設性戰略穩定關係」

華人職場能力強 高情商也不可或缺

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際激勵演說家雷洛美展示其作品「再來一杯檸檬汁」，她於講座中以親身經歷闡述情商在...
國際激勵演說家雷洛美展示其作品「再來一杯檸檬汁」，她於講座中以親身經歷闡述情商在逆境中的力量。（記者張庭瑜／攝影）

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會日前在阿罕布拉市舉辦「高情商才是真正的競爭力」講座，邀請國際激勵演說家雷洛美主講，吸引民眾踴躍參與。

雷洛美表示，後疫情時代社會更趨動盪，情緒失控事件日益頻繁，加上AI浪潮改變人際互動模式，使人與人之間的連結轉趨疏離，也讓情商（EQ）重要性日益凸顯。她認為，許多華人在職場上努力且具備能力，卻仍面臨「玻璃天花板」，關鍵不僅在專業表現，更與EQ所形塑的人際影響力密切相關。

她以美國前太空人諾維克（Lisa Nowak）情緒失控導致職涯崩潰的案例提醒，高成就者若缺乏情緒管理能力，同樣可能因一時衝動付出沉重代價。2007年諾維克因感情糾紛情緒失控，獨自駕車逾900英里，試圖攔截與前男友交往的女子，諾維克車內備有防狼噴霧與刀具等，最終遭警方逮捕並被NASA解職。雷洛美說，這起事件凸顯「高智商、高成就不等於高情緒承受力」，「一個人若缺乏情緒管理，任何一個衝動都可能帶來難以挽回後果。」

她進一步指出，社會上類似情緒失控的案例層出不窮，問題關鍵不在情緒本身，而在缺乏對衝動行為的管控。

薛麗華表示，隨著AI快速發展改變人際互動模式，更凸顯情商在溝通與建立關係中的關鍵...
薛麗華表示，隨著AI快速發展改變人際互動模式，更凸顯情商在溝通與建立關係中的關鍵角色，期盼透過講座為社區注入正向影響力。（記者張庭瑜／攝影）

談及華人職場處境，她指出，領導力的核心在影響力與人際關係經營，「IQ讓你把事情做好，EQ讓你把人際關係做好，別人願意跟隨你，才是真正關鍵。」她並分享自身從事房地產期間的經驗，曾在同業發表對華人移民的偏見言論時，以溫和而堅定的方式回應，在不衝突的情況下化解尷尬並贏得尊重。

在講座中，雷洛美提出「以終為始」（Begin with the End in Mind）的情緒管理策略，鼓勵民眾在情緒反應前，先思考期望達成的結果，再調整當下的應對方式。她表示，「三思而後行，重點在思考後果，並判斷是否願意承擔。」

她也以幽默方式，形容高情商是人生下半場最穩定「養老金」，並勉勵民眾成為能主動調節環境的「空調器」，而非隨外在變化起伏的「溫度計」。雷洛美最後以「你不能決定生命的長度，但可以決定生命的寬度；你不能左右天氣，但可以調適心情」與現場僑民共勉。

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會舉辦「高情商才是真正的競爭力」公益講座，會員...
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會舉辦「高情商才是真正的競爭力」公益講座，會員踴躍出席支持。（記者張庭瑜／攝影）

華人 疫情 太空人

上一則

MLB/今井達也復出表現仍掙扎 太空人持續給予機會

下一則

自閉症孩子母親節上台表演 媽媽：辛苦值得

延伸閱讀

美國現象／照護人力短缺 一工難求

美國現象／照護人力短缺 一工難求
世華工商會華府講座 談職涯與財務規畫

世華工商會華府講座 談職涯與財務規畫

人情凌駕專業 華埠公寓租賃頻傳糾紛

人情凌駕專業 華埠公寓租賃頻傳糾紛
10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度憂鬱住院

10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度憂鬱住院

紐約學者解析中國崛起：改寫世界收入排序 各國中產地位受衝擊

紐約學者解析中國崛起：改寫世界收入排序 各國中產地位受衝擊
亞太裔文化月 榮格研究院5/24華社專場開放日

亞太裔文化月 榮格研究院5/24華社專場開放日

熱門新聞

家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

2026-05-12 14:05
參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。圖為扎卡里亞與總統川普合影。（取自Katie Zacharia IG）

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

2026-05-12 20:54
「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電
有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了

有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了