華人職場能力強 高情商也不可或缺

國際激勵演說家雷洛美展示其作品「再來一杯檸檬汁」，她於講座中以親身經歷闡述情商在逆境中的力量。（記者張庭瑜／攝影）

世界華人 工商婦女企管協會大洛杉磯分會日前在阿罕布拉市舉辦「高情商才是真正的競爭力」講座，邀請國際激勵演說家雷洛美主講，吸引民眾踴躍參與。

雷洛美表示，後疫情 時代社會更趨動盪，情緒失控事件日益頻繁，加上AI浪潮改變人際互動模式，使人與人之間的連結轉趨疏離，也讓情商（EQ）重要性日益凸顯。她認為，許多華人在職場上努力且具備能力，卻仍面臨「玻璃天花板」，關鍵不僅在專業表現，更與EQ所形塑的人際影響力密切相關。

她以美國前太空人 諾維克（Lisa Nowak）情緒失控導致職涯崩潰的案例提醒，高成就者若缺乏情緒管理能力，同樣可能因一時衝動付出沉重代價。2007年諾維克因感情糾紛情緒失控，獨自駕車逾900英里，試圖攔截與前男友交往的女子，諾維克車內備有防狼噴霧與刀具等，最終遭警方逮捕並被NASA解職。雷洛美說，這起事件凸顯「高智商、高成就不等於高情緒承受力」，「一個人若缺乏情緒管理，任何一個衝動都可能帶來難以挽回後果。」

她進一步指出，社會上類似情緒失控的案例層出不窮，問題關鍵不在情緒本身，而在缺乏對衝動行為的管控。

薛麗華表示，隨著AI快速發展改變人際互動模式，更凸顯情商在溝通與建立關係中的關鍵角色，期盼透過講座為社區注入正向影響力。（記者張庭瑜／攝影）

談及華人職場處境，她指出，領導力的核心在影響力與人際關係經營，「IQ讓你把事情做好，EQ讓你把人際關係做好，別人願意跟隨你，才是真正關鍵。」她並分享自身從事房地產期間的經驗，曾在同業發表對華人移民的偏見言論時，以溫和而堅定的方式回應，在不衝突的情況下化解尷尬並贏得尊重。

在講座中，雷洛美提出「以終為始」（Begin with the End in Mind）的情緒管理策略，鼓勵民眾在情緒反應前，先思考期望達成的結果，再調整當下的應對方式。她表示，「三思而後行，重點在思考後果，並判斷是否願意承擔。」

她也以幽默方式，形容高情商是人生下半場最穩定「養老金」，並勉勵民眾成為能主動調節環境的「空調器」，而非隨外在變化起伏的「溫度計」。雷洛美最後以「你不能決定生命的長度，但可以決定生命的寬度；你不能左右天氣，但可以調適心情」與現場僑民共勉。