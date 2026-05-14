我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

川習會中方通稿出爐：川普未提台灣 習提「中美建設性戰略穩定關係」

自閉症孩子母親節上台表演 媽媽：辛苦值得

記者張宏／天普報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
八歲的自閉症兒童Kevin很有唱歌天分，他和媽媽合影。（記者張宏／攝影）
八歲的自閉症兒童Kevin很有唱歌天分，他和媽媽合影。（記者張宏／攝影）

來自50多個特殊家庭的孩子及家長近200人日前參加一場母親節活動。這些平日勤勞的母親，多數比同齡人看起來蒼老和樸素，因為她們大多數時間都在照顧高需求孩子，根本沒時間精力打扮自己，而母親節是她們最有安慰感的節日。

基金會聯合創辦人屈建平（左一）表彰雅娟（左二）等多名自閉症兒童家長。（記者張宏／...
基金會聯合創辦人屈建平（左一）表彰雅娟（左二）等多名自閉症兒童家長。（記者張宏／攝影）

First General Bank負責人Jennifer Ku（左）和基金會理...
First General Bank負責人Jennifer Ku（左）和基金會理事楊莘蒂（中）為Tony頒發獎助金。（記者張宏／攝影）

由美國富蘭克林基金會舉辦「五月鮮花送母親」活動，幾乎每個到場孩子都上台表演節目，表達對母親的感謝。八歲自閉症兒童Kevin很有唱歌天分，每次基金會活動他都來唱國歌，他現場演唱「時間都去哪兒了」獻給媽媽，歌聲讓他媽媽熱淚盈眶，連聲說「一切的辛苦在那個瞬間都值得」。

（左起）屈建平、First General Bank負責人Jennifer Ku...
（左起）屈建平、First General Bank負責人Jennifer Ku、優秀母親代表Jennifer Ma、基金會理事楊莘蒂和赫景秀在活動現場交流。（記者張宏／攝影）

（左起）赫景秀、義工家長蔣南南、中山葵和楊莘蒂在活動現場合影。（記者張宏／攝影）
（左起）赫景秀、義工家長蔣南南、中山葵和楊莘蒂在活動現場合影。（記者張宏／攝影）

華人Jennifer Ma是今年優秀母親，她當天特別找人幫忙照看自閉症的孩子，才有時間來領獎。她說，平時都要照顧孩子，根本無法脫身，希望孩子狀態能更好一些，能夠帶他一起來。還有一個生下自閉症孩子被丈夫用十幾萬人民幣（約1萬5000多美元）掃地出門的單親媽媽，獨自在異國他鄉又要照顧孩子又要掙錢維持生計，在母親節也露出久違笑容。

美國富蘭克林基金會10日舉辦「五月鮮花送母親」活動，來自50多個特殊家庭的孩子及...
美國富蘭克林基金會10日舉辦「五月鮮花送母親」活動，來自50多個特殊家庭的孩子及家長近200人參加活動。（主辦方提供）

六位優秀母親獎分別是Jennifer Ma、Shasha Jiang、June Wan、Yiyi Chen、Michelle Liu與Susan Jiao。獲得獎學金的孩子是Tony Nakayama、Stephen Hu、Myles Lawson、Minshan Li、Stephen Mao、Asa Yang等。這些孩子多來自低收入家庭，也有部分孩子因特殊貢獻獲得獎助。First General Bank負責人Jennifer Ku為12名孩子頒發獎助金。

母親節 華人

上一則

投資加州房產 「1031置換」延稅妙招

下一則

華人大麻商 涉逃繳710萬銷售稅

延伸閱讀

南加表彰非凡母親 佳音社用音樂戲劇獻愛

南加表彰非凡母親 佳音社用音樂戲劇獻愛
「媽媽，我愛你」母親節嘉年華 法拉盛高中登場

「媽媽，我愛你」母親節嘉年華 法拉盛高中登場
封面故事／先生篇 寵愛妻子「這天不必當媽」

封面故事／先生篇 寵愛妻子「這天不必當媽」
自閉症意識月畫展 台灣美東團體加入

自閉症意識月畫展 台灣美東團體加入
研究揭露媽媽們隱藏心聲 最渴望母親節禮物竟是它

研究揭露媽媽們隱藏心聲 最渴望母親節禮物竟是它
封面故事／這就是媽媽 20個感人小故事

封面故事／這就是媽媽 20個感人小故事

熱門新聞

家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

2026-05-12 14:05
參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。圖為扎卡里亞與總統川普合影。（取自Katie Zacharia IG）

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

2026-05-12 20:54
「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電
有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了

有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了