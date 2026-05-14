自閉症孩子母親節上台表演 媽媽：辛苦值得

八歲的自閉症兒童Kevin很有唱歌天分，他和媽媽合影。（記者張宏／攝影）

來自50多個特殊家庭的孩子及家長近200人日前參加一場母親節 活動。這些平日勤勞的母親，多數比同齡人看起來蒼老和樸素，因為她們大多數時間都在照顧高需求孩子，根本沒時間精力打扮自己，而母親節是她們最有安慰感的節日。

基金會聯合創辦人屈建平（左一）表彰雅娟（左二）等多名自閉症兒童家長。（記者張宏／攝影）

First General Bank負責人Jennifer Ku（左）和基金會理事楊莘蒂（中）為Tony頒發獎助金。（記者張宏／攝影）

由美國富蘭克林基金會舉辦「五月鮮花送母親」活動，幾乎每個到場孩子都上台表演節目，表達對母親的感謝。八歲自閉症兒童Kevin很有唱歌天分，每次基金會活動他都來唱國歌，他現場演唱「時間都去哪兒了」獻給媽媽，歌聲讓他媽媽熱淚盈眶，連聲說「一切的辛苦在那個瞬間都值得」。

（左起）屈建平、First General Bank負責人Jennifer Ku、優秀母親代表Jennifer Ma、基金會理事楊莘蒂和赫景秀在活動現場交流。（記者張宏／攝影）

（左起）赫景秀、義工家長蔣南南、中山葵和楊莘蒂在活動現場合影。（記者張宏／攝影）

華人 Jennifer Ma是今年優秀母親，她當天特別找人幫忙照看自閉症的孩子，才有時間來領獎。她說，平時都要照顧孩子，根本無法脫身，希望孩子狀態能更好一些，能夠帶他一起來。還有一個生下自閉症孩子被丈夫用十幾萬人民幣（約1萬5000多美元）掃地出門的單親媽媽，獨自在異國他鄉又要照顧孩子又要掙錢維持生計，在母親節也露出久違笑容。

美國富蘭克林基金會10日舉辦「五月鮮花送母親」活動，來自50多個特殊家庭的孩子及家長近200人參加活動。（主辦方提供）

六位優秀母親獎分別是Jennifer Ma、Shasha Jiang、June Wan、Yiyi Chen、Michelle Liu與Susan Jiao。獲得獎學金的孩子是Tony Nakayama、Stephen Hu、Myles Lawson、Minshan Li、Stephen Mao、Asa Yang等。這些孩子多來自低收入家庭，也有部分孩子因特殊貢獻獲得獎助。First General Bank負責人Jennifer Ku為12名孩子頒發獎助金。