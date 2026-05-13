達美航空推洛城-香港線 華人樂見

南加州香港商會4月30日成功舉辦慶祝達美航空開通洛杉磯—香港航線活動。（HKBASC）

南加州 香港商會日前慶祝達美航空開通洛杉磯 —香港航線活動， 匯聚來自香港及南加州商界的專業人士、企業代表及社區領袖，現場氣氛熱烈，交流互動頻繁，充分展現兩地緊密的商業聯繫與合作潛力。

活動匯集南加州商界的專業人士、企業代表及社區領袖。（HKBASC）

本次活動由HKBASC主辦，並聯同蒙市商會 （Monterey Park Chamber of Commerce）及Hong Kong Trade Development Council攜手合作，並由達美航空冠名贊助。活動以「Next Stop, Hong Kong」為主題，為達美航空即將於今年6月6日開通洛杉磯（LAX）直飛香港（HKG）航線預熱造勢，進一步促進美港兩地的商貿與文化交流。

南加州香港商會4月30日成功舉辦慶祝達美航空開通洛杉磯—香港航線活動。（HKBASC）

活動當晚交流氣氛熱絡，來賓與HKBASC理事成員、合作夥伴及商界人士深入互動，建立更緊密的聯繫。同時，達美航空亦藉此機會重點介紹其於洛杉磯機場的尊尚服務體驗，包括Delta One Check-In、Sky Club及Delta One Lounge，以及多項會員與企業專屬禮遇計畫，如Status Match、SkyMiles for Business及Delta AMEX信用卡，全面展現其高端出行與客戶體驗優勢。

南加州商界的專業人士、企業代表及社區領袖出席了該活動。（HKBASC）

當晚活動內容豐富，來賓在輕鬆愉快的氛圍中享用精緻美食與茶點，並進行深入交流，拓展人脈。現場亦設有幸運抽獎環節，送出達美航空現金券及多份精美禮品，為活動增添驚喜與歡樂氣氛，整場活動笑聲不斷，賓主盡歡。

HKBASC表示，衷心感謝所有合作夥伴、贊助商及來賓的鼎力支持，使活動得以圓滿成功。這次活動亦為未來更多促進洛杉磯與香港交流合作的項目揭開序幕，本會將持續推動兩地商貿往來，深化社群連結，攜手邁向更多發展機遇。