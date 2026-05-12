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ICE「有無犯罪都抓」 聖地牙哥366名中國人被捕遣返

聖地牙哥訊
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ICE自去年起在聖地​​牙哥逮捕、遣返1萬6000名無證移民，其中包括366名中...
ICE自去年起在聖地​​牙哥逮捕、遣返1萬6000名無證移民，其中包括366名中國籍人士。（取自ICE網頁）

最新數據公布，自2025年1月以來，美國移民暨海關執法局（ICE）已在聖地牙哥地區逮捕、並遣返超過1萬6000名無證移民，其中包括366名中國籍人士。ICE明確指出，可逮捕、遣返非法滯留人員，無論其犯罪紀錄如何。

據City News Service等媒體報導，自2025年1月20日至2026年4月1日期間，ICE在聖地牙哥遣返區域（San Diego Area of Removal）共執行1萬6368起遣返行動。其中墨西哥籍人數最高，達1萬847人；瓜地馬拉（Guatemala）為996人；委內瑞拉（Venezuela）544人；來自亞洲地區國家，中國366人、越南133人、南韓8人、泰國3人、香港2人、台灣2人、日本1人、新加坡1人。

這些數據來自ICE回覆加州聯邦眾議員李文（Mike Levin）的一封信，他先前對ICE在聖地牙哥縣Oceanside的行動策略表示擔憂。據悉，該信件還具體披露ICE執法人員在行動期間如何表明身分、穿著哪些服裝。不過，盡管李文曾要求ICE提供被遣返人員是否有犯罪紀錄、以及執法行動中是否使用搜查令等信息，但ICE回覆中並未提供這些資訊。

ICE在信中寫道，該部門擁有明確的法定權力，可以逮捕並遣返非法滯留在美國的外國人，無論其犯罪紀錄如何。「這種權力源於國會通過的法律，這些法律已經存在數十年，並經過兩黨多數支持，不斷修訂與強化。ICE對所有可被驅逐出境的外國人執行移民法，是否犯下暴力犯罪並非執法前提，非法居留美國就已違反聯邦法律。」

李文懷疑如此高的遣返數據，可能與川普政府移民政策顧問Stephen Miller提出的拘留指標有關。他說，這封信沒有回答被驅逐者是否有犯罪紀錄，這是公眾應該知道的答案。李文表示，ICE掌握更多數據，包括人員拘留地點和原因等信息，「這封信只呈現部分事實，而非全貌，公眾監督與信息透明非常必要。」眾議員Scott Peters對遣返數據同樣表示擔憂，他指出，川普總統曾向美國人承諾，移民政策將針對「罪大惡極」的罪犯，聖地牙哥遣返的1萬6000人真的「罪大惡極」嗎？

美國移民委員會（American Immigration Council）4月報告指出，冬季期間，每三名非定點被捕者中就有兩名沒有任何犯罪紀錄，其中只有17%的人有過犯罪前科。而在這些人中，只有三分之一被ICE認定為嚴重的罪犯。眾議員Sara Jacobs認為，ICE拒絕承認真相，他們並非針對罪大惡極之徒，而是試圖徹底消除所有形式的合法移民，「聖地牙哥遣返超過16000人，他們是我們的朋友、鄰居和辛勤工作的人們，理應享有正當程序，而不是無故失蹤，人們需要了解究竟發生什麼。」

今年3月，聖地牙哥縣對川普政府提起聯邦訴訟，原因是聯邦官員阻止該縣對移民拘留中心進行公共衛生檢查。縣官員表示，被拘留者反映羈押期間，監獄溫度極低、醫療狀況差、食物不適合人類食用等情況，因此民選官員與公共衛生人員要求進入拘留中心檢查。然而，縣公共衛生官員僅被允許有限查看監獄，民選官員則被拒絕進入，而且衛生官員的檢查範圍，並不包括查閱醫療紀錄、與被拘留者進行保密訪談，以及審查監獄衛生政策等內容。

遣返 聖地牙哥 ICE

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