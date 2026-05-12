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迎奧運 洛杉磯紀念體育場展開翻修

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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本報記者實地走訪將作為奧運開幕場館之一、擁有百年歷史且曾兩度舉辦奧運的洛杉磯紀念...
本報記者實地走訪將作為奧運開幕場館之一、擁有百年歷史且曾兩度舉辦奧運的洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum），發現目前部分翻修工程已經展開。（記者謝雨珊／攝影）

為迎接2028年洛杉磯奧運，洛杉磯多處公共設施正進行整修與升級。本報記者實地走訪將作為奧運開幕場館之一、擁有百年歷史且曾兩度舉辦奧運的洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum），發現目前部分翻修工程已經展開。與其相鄰的博覽園區（Exposition Park）也同步進行大規模美化與設施改善工程，以提升公共空間品質並迎接國際賽事到來。

值得注意的是，由於洛杉磯既有場館資源充足，國際奧林匹克委員會指出，本屆奧運將成為史上首個「不新建永久性場館」的奧運城市，展現以既有城市基礎承接大型國際賽事的規劃模式。主辦方並強調，洛杉磯將透過「徹底再利用」策略，將資源效率與永續發展最大化。

2028年洛杉磯奧運的一大特色，在於高度依賴既有場館資源。主辦方表示，洛杉磯本身已具備充足的體育館、競技場與展演空間，可支撐數百項奧運賽事，進一步降低新建設施需求。

其中，作為曾兩度舉辦奧運的歷史場館，洛杉磯紀念體育場周邊的博覽園區更將成為2028年奧運的重要活動核心區之一。博覽園區總經理Andrea Ambriz日前接受本報採訪時指出，該園區占地約160英畝，位於洛杉磯市南區，與南加大（USC）隔街相望，自1872年設立以來，已發展成結合文化、體育與教育的重要城市空間。

Ambriz表示，該園近期也成立博覽園區基金會，將持續推動基礎建設、永續發展計畫及社區活動與服務。記者實地觀察發現，園區內多處區域已開始進行施工與整修工程。

Ambriz指出，隨著洛杉磯即將迎來世界盃及2028年奧運等大型國際賽事，園區的重要性持續提升。在州政府與聯邦政府資金投入下，博覽園區將進一步轉型為「世界級目的地」。她形容：「博覽園區是洛杉磯的後院，而我們將在2028年之前，準備好成為迎接世界的前門。」

園區內設施涵蓋多個知名場館與文化機構，包括洛杉磯紀念體育場、BMO體育場、加州科學中心、洛杉磯縣自然歷史博物館，以及加州非裔美國人博物館等，使其成為洛杉磯重要的公共與觀光地標。

根據LA28奧運籌委會規劃，2028年洛杉磯夏季奧運開幕典禮將首次採取「雙場館模式」，分別於洛杉磯紀念體育場與英格伍（Inglewood）的SoFi Stadium同步舉行，為奧運歷史寫下新篇章。

根據LA28奧運籌委會規劃，2028年洛杉磯夏季奧運開幕典禮將首次採取「雙場館模...
根據LA28奧運籌委會規劃，2028年洛杉磯夏季奧運開幕典禮將首次採取「雙場館模式」，分別於洛杉磯紀念體育場與英格伍（Inglewood）的SoFi Stadium同步舉行，為奧運歷史寫下新篇章。（記者謝雨珊／攝影）

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