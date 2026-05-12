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未陪伴雙親臨終 移民抱憾一輩子

記者邵敏／洛杉磯報導
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許多在美的華人，大洋彼岸年邁的父母親是永遠的牽掛。（記者邵敏／攝影）
許多在美的華人，大洋彼岸年邁的父母親是永遠的牽掛。（記者邵敏／攝影）

對於很多華人第一代移民來說，遠在中國年邁的父母是最大牽掛，遠隔重洋無法相伴，甚至父母去世時也未見最後一面，成為此生最大遺憾。

回憶移民經歷，王靜之敘述，一家人為美國綠卡等了10多年。她清楚記得，2020年1月收到廣州大使館的面簽通知郵件，移民進入關鍵階段，但廣州突然宣布疫情封城，人們的正常生活、工作全面停止，包括面試簽證，「我們只能繼續等待，一等又是一年。」

2022年，一家三口終於拿到綠卡準備前往洛杉磯，但那一年，父親突發中風，去還是留，當時的她十分焦慮。全家移民主要是為孩子教育，兒子馬上就要讀高中，正是關鍵的幾年，豁達的母親對她說，「你去吧，為我們能守多久？五年還是十年，孩子有幾年可以等待？」

王靜之來到洛杉磯的第二年，家中就傳來父親病重的消息，「那天媽媽一直跟我說，爸爸不太好。」此前，王靜之已預定12月底飛中國探望父母的機票，但母親那天在電話中說，父親身體愈發糟糕，她覺得等不了，趕緊又購買第二天的機票，想盡快回去。「那是2023年12月19日，媽媽電話一個接一個，後來她就讓我直接回家，不要去醫院，因為爸爸已經走了。」

聽聞噩耗，王靜之回憶，她當時非常麻木，失去感覺。等她回到中國，最終沒有見到父親最後一面。「爸爸去世時只有70多歲，在這個年代，他的年齡不算大。」

為了孩子的教育移民，錯過陪伴父母最後一段時光，王靜之回國為父親奔喪，並陪伴母親一個多月，「我還想多待一段時間，但媽媽說回去吧，你還有自己的家庭和孩子。」王靜之沒有兄弟姊妹，父親去世後，家中只留母親一人，回美國前，她拜托舅舅照顧母親，沒想到2024年舅舅也因病去世。

「媽媽是個比較豁達的人，這點我很慶幸，她努力走出親人接連離世的打擊，很多朋友陪伴她走過最低谷。」與母親相隔萬里的王靜之說，她現在能做的就是每天一個電話，「人不能到，起碼聲音到。有事多說一會，沒事就少說，起碼互通有無，我知道媽媽是安好的。」

綠卡 華人 移民

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