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中國讀書太捲 華母慶幸孩子移民

記者邵敏／洛杉磯報導
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中國學生內捲，因為要闖高考的獨木橋。(示意圖取自Unsplah.com)
中國學生內捲，因為要闖高考的獨木橋。(示意圖取自Unsplah.com)

南加不少華人家庭，移民美國主要為孩子教育。一華人母親日前分享經歷，指出中國學生現在非常內捲，高中生半夜、淩晨上課補習，因為要闖高考獨木橋；相比之下，美國教育容錯率高，「孩子有很多機會上理想大學。」

中美教育存在明顯差異，路透社報導，繁重作業量在中國各地學校普遍存在，導致學生睡眠不足，焦慮和憂鬱情緒加劇。

王靜之曾是中國一名高中英文老師，四年前，一家人移民洛杉磯，主要為孩子可以接受更好教育。她接受本報專訪時說，自從到美國，她不再為孩子的讀書焦慮，「中國學生壓力很大，一步不能錯；但這裡容錯率就很高，孩子成長軌跡可以按照自己節奏慢慢來。」

這位多年從事教育工作的華人表示，中國學生特別內卷。她認識一高二學生，為提高學習成績，最近正在尋找補課老師。家長問老師，每天幾時上課合適，老師回答「12時或3、4時」。家長當時疑問，「這個時間孩子還在學校上課，是要請假出來補課？」結果老師回覆不需要請假，是午夜12時或者凌晨3、4時補課，因為其他時間老師課程已排滿。

王靜之敘述這個例子時非常感慨，她表示類似現象在中國大城市很普遍，「如果孩子捲不動沒希望了，就徹底放棄，天天在家打遊戲。」她慶幸一家移民美國，在這裡兒子想上好大學，不是僅有「高考」一條路，還有很多路可以走，高中畢業不一定就要上四年制大學，可以先到社區大學，再轉學去一所好大學。「只要努力，哪怕中間轉彎、停停都沒問題；但在中國不行，高考成敗定終身，一條路走到底。」

上海華人家長林先生，女兒讀高一時休學，至今已有兩、三年。「學習壓力太大，孩子得厭學症，死活不願去學校。」一家人為此非常焦慮。幾年來，林先生嘗試帶女兒就讀多所國際學校、上網課，但沒有堅持多長時間，孩子又放棄，他甚至多次帶女兒看心理醫生，見效也不明顯。據林先生提供的信息，身邊不少孩子有類似經歷，沉重學習壓力讓他們對校園產生恐懼，也害怕與同學相處。林先生妹妹早年移民洛杉磯，他表示，如今正考慮讓孩子去美國留學，「或許換個環境，可以重新開始求學之路。」

路透社報導，針對繁重課業壓力，中國教育部曾採取措施，要求學校必須「嚴格控制」作業總量，並確保中小學生每天至少兩小時的體育活動，但很難阻止家長、學生校外補課的內捲。相比來說，美國教育體系強調個體差異與興趣發展，允許學生根據自身節奏調整方向。不過近年來，也有許多教育工作者認為，中國教育有助學生打下堅實基礎。

南加 移民 洛杉磯

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