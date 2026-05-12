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機場新寵 取讀機一鍵跳出故事卡

編譯組／綜合報導
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「短篇小說取讀機」（Short Story Dispenser）裝置。（Shor...
「短篇小說取讀機」（Short Story Dispenser）裝置。（Short Edition官網）

CBS電視台新聞網報導，安大略國際機場的第二航廈內，出現了一座看似印製票券或收據的機台—但印出來的並非帳單，而是詩歌與短篇小說，為旅客的旅途增添閱讀樂趣。

這座被稱為「短篇小說取讀機」（Short Story Dispenser）的裝置，只需輕觸按鈕，一則印製精美的寓言故事便會隨即跳出。

旅客羅薩斯（Mariaelena Rosas）選擇了西班牙語版本的故事，她表示：「我覺得這很有趣，因為如果你要在這裡待很長時間，這能讓你有些事情做。」

除了英文故事，該機台還提供西班牙語及兒童文學選項，不僅照顧到不同族群的旅客，而且完全免費。

機場發言人蘭伯特（Steve Lambert）指出，這項設施在旅客間「極受歡迎」。機場共購入了兩台裝置，分別設置於兩個航廈，希望能幫助旅客在嘈雜的環境中找到一片心靈靜謐。

蘭伯特說，我們希望旅客來到這裡是因為他們想享受旅行體驗。任何我們能優化這項體驗的舉措都至關重要。

這款短篇小說販賣機實際上是法國出版社Short Edition的產品。自幾年前研發出這座「故事寶庫」以來，目前在全球已設有約600個據點，其中半數位於美國。

Short Edition的勒羅伊（Kristan LeRoy）表示，這項裝置的普及率正持續增長，不僅出現在機場，也廣泛應用於學校、圖書館及交通運輸部門—在這些地點，人們通常很樂意隨手讀點東西。

勒羅伊說：「這是一個觸動人們心靈與思想的好方法，而不僅僅是盯著他們的錢包。」

運作模式上，像機場這樣的企業負責購買機台並支付訂閱費，藉此存取來自全球作家的故事庫，甚至可以上傳自行創作的內容。

蘭伯特透露，機場很快將開放功能，讓旅客投稿自己的短篇小說。他感性地表示：「我相信我們每個人的心中，都藏著一位潛力無限的作家。」

短篇小說取讀機 短篇小說販賣機 Short Edition

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