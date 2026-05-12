台灣學生「青春迴響」派對 ØZI親臨演出

金曲獎最佳新人、台美混血創作歌手ØZI親臨現場演出，當天帶來多首融合Hip-Hop與R&B的膾炙人口歌曲，讓現場氣氛嗨到最高點。（記者謝雨珊／攝影）

由南加州多所大學台灣學生會共同策畫的年度大型活動「青春迴響 Echoes of Taiwan」，日前在洛杉磯市中心舉行。該活動號稱南加州規模最大的台灣學生主導聯合派對，由南加大 （USC）、洛杉磯加大 （UCLA）、爾灣加大 （UCI）、河濱加大（UCR） 與聖塔芭芭拉加大（UCSB）五校台灣學生會聯手打造，主打音樂、文化與青年交流，吸引百位以上學生及青年參與，一起留下難忘的集體回憶。

跨境電商平台Ding-go執行長廖擎（左）指出，支持此類學生社群活動，是希望強化在地台灣社群連結。（記者謝雨珊／攝影）

今年活動最大亮點，邀請到金曲獎最佳新人、台美混血創作歌手ØZI親臨現場演出，當天帶來多首融合Hip-Hop與R&B的膾炙人口歌曲，讓現場氣氛嗨到最高點。許多學生在場除透過音樂舞蹈互動外，也能近距離與ØZI合照與互動。不少學生都認為「去得非常值得」。

龜記茗品（Guiji）也大力支持由南加州多所大學台灣學生會共同策劃的年度大型活動「青春迴響 Echoes of Taiwan」。（記者謝雨珊／攝影）

當天活動也主打「無限暢飲、零食供應與不間斷音樂」，讓百多位以上學生及青年，共同迎接學期結束與畢業季的到來，打造屬於南加州台灣青年社群的年度盛會。

南加州五校台灣學生會聯手打造大型活動「青春迴響 Echoes of Taiwan」，主打音樂、文化與青年交流，吸引百位以上學生及青年參與。（記者謝雨珊／攝影）

事實上，本次活動獲得多方青年組織與企業支持，包括洛杉磯台美青商會、龜記茗品（Guiji）、跨境電商平台Ding-go等贊助。

洛杉磯台美青商會會長楊如耀（左）表示，本次贊助的核心目的在於透過活動機會培育下一代青年領袖，同時促進在洛杉磯地區台灣青年之間的交流與連結。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯台美青商會會長楊如耀表示，本次贊助的核心目的，在透過活動培育下一代青年領袖，同時促進在洛杉磯地區台灣青年之間的交流與連結。

另一贊助商跨境電商平台Ding-go執行長廖擎則指出，支持此類學生社群活動，是希望強化在地台灣社群連結，也讓更多在美台灣學生，可透過Ding-go更方便接觸到家鄉商品。