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新航廈、停車樓…安大略機場擬擴建

聖伯納汀諾訊
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安大略國際機場管理當局近日宣布，未來數年內，國內與國際旅客可望使用全新航廈及大型...
安大略國際機場管理當局近日宣布，未來數年內，國內與國際旅客可望使用全新航廈及大型停車設施。整項工程預估將於10年內完成。（取自ONT官網）

據The Press-Enterprise報導，安大略國際機場（ONT）管理當局近日宣布，未來數年內，國內與國際旅客可望使用全新航廈及大型停車設施。這項建設屬於「ONT BOLD」計畫的重要內容之一，預估將於10年內完成。

報導指出，「ONT BOLD」代表「Building Our Legacy and Destiny（打造我們的傳承與未來）」，是一項針對機場擴建與升級的長期發展藍圖，同時也是未來重大建設整體路線圖。根據機場官網資料，安大略機場目前每年旅客量約750萬人次，每日有超過90個航班，飛往30個主要城市與目的地。

ONT執行長Atif Elkadi表示，這些令人期待的擴建計畫，是多年來縝密規畫與持續努力成果。適逢安大略機場重新回歸地方管理10周年，擴建機場設施及增加航班數量，也成為「ONT BOLD」計畫的核心目標之一。

由於目前計畫仍處於初步階段，尚未公布預估工程總經費。不過，Atif Elkadi強調，整項工程不會動用地方納稅人的稅金，資金來源包括聯邦補助以及航空公司所支付的相關費用。

根據初步規畫，機場將興建一座全新的大型「第三航廈（Terminal 3）」，並與現有第二及第四航廈相連。新航廈預計擁有約65萬平方英尺的室內空間，設施包括聯邦檢查服務（Federal Inspection Services）、安檢區，以及旅客報到與通關設施。

此外，部分登機門將配置特殊登機橋，可同時停靠兩架窄體客機，或一架大型客機，以提升航班調度效率與旅客服務能力。計畫中還包括興建一座六層樓停車大樓，以及一座全新的三層樓租車中心，預計設於目前第三與第四停車場區域。整體方案也涵蓋跑道與基礎設施升級工程，同時對現有第二與第四航廈進行現代化更新。

機場方面表示，針對這項擬議中的擴建工程，機場管理董事會將作為主導機構，負責提出環境影響報告（EIR）。新聞稿指出，安大略機場管理董事會成立於2012年，由安大略市與聖伯納汀諾縣共同簽署聯合權限協議後設立，負責機場的管理、營運及行銷工作，並帶動機場所服務四個縣的經濟發展，進一步促進南加州整體經濟繁榮。機場所服務的四個縣包括聖伯納汀諾縣、河濱縣、橙縣以及洛杉磯縣。

有關「ONT BOLD」及即將展開的機場建設計畫，更多資訊可參閱Ontario International Airport官方網站。

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