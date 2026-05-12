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華埠中心護士助理培訓 首屆學員畢業

記者子為／洛杉磯報導
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華埠服務中心推出的「認證護理助理」培訓課程近期迎來首屆畢業典禮，結業學生與現場來...
華埠服務中心推出的「認證護理助理」培訓課程近期迎來首屆畢業典禮，結業學生與現場來賓合影。（CSC提供）

華埠服務中心（CSC）今年初成立「CSC Health MEI」醫療教育培訓體系，並推出首個「認證護理助理」（CNA）培訓課程。來自保母、計程車司機、收銀員、賭場荷官等不同背景學員，經過數月密集訓練，日前在CSC行政大樓舉行首屆畢業典禮。

隨著南加州醫療與長者照護需求持續增加，基層醫護人力短缺日益受關注。CSC表示，此次成立醫療教育培訓體系，不僅協助社區居民取得專業技能與穩定工作機會，也盼培育更多熟悉本地文化與社區需求的醫療照護人才。

此次CNA課程採小班制教學，學費相對親民，由專業醫師與醫療人員親自授課。課程以臨床實務為核心，結合模擬教育與實習訓練。學員首先在醫學模擬教育中心（CSC Health Simulation Center）接受訓練，透過擬真人體模型與虛擬實境技術學習醫療操作與應變能力，後期再前往合作醫療機構實習，累積真實臨床經驗。

整套課程包含超過100小時課堂教學、60小時臨床技能訓練，以及70小時測驗。CSC表示，學員結業後仍須通過政府認證考試，才能取得正式CNA資格。

CSC總裁暨執行長伍競群表示，CSC深耕社區超過55年，長期接觸居民需求，因此進一步發展醫療相關認證課程，希望替大洛杉磯地區培養更多在地醫療專業人才。

CSC Health MEI院長暨醫學模擬教育中心主任林英蔚指出，學員雖來自不同背景，但都帶著相同決心完成嚴格訓練。他表示，隨著CSC Health去年啟動「華福長者綜合照護計畫」（PACE），社區對CNA的需求也持續上升，而此次課程正是對此需求的回應。

畢業生代表、曾任咖啡廳員工的Erick Devora分享，很感謝能有機會學習新的專業技能，希望未來能以不同方式回饋社區。

加州 華埠 CNA 認證護理助理 華埠服務中心

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