洛奧運維安費估11.5億 警力缺口靠外援

洛市警局局長麥唐諾（Jim McDonnell，左）指出，警局目前無法單靠自身人力應付奧運期間龐大維安需求。（美聯社）

ABC 7電視台報導，洛杉磯 市警局（LAPD）估計，2028年奧運 及帕運維安經費將高達11億5000萬美元，約占警局現行20億美元年度預算的一半。由於警力不足，洛市警局坦言僅能負擔約三分之一賽會高峰需求，其餘須仰賴外部執法單位支援。相關報告已於8日提交洛杉磯市議會預算與財務委員會，引各界關注。

根據提交委員會的備忘錄，洛市警局局長麥唐諾（Jim McDonnell）指出，警局目前無法單靠自身人力應付奧運期間龐大維安需求，外部執法單位的支援開銷，成為整體支出最大宗。

這項估算除涵蓋LAPD警員薪資外，亦包括外援警力的住宿、加班及勤務費用，並納入場館安全、人潮管制，以及奧運期間維持洛杉磯市正常警政服務所需人力成本。備忘錄同時顯示，LAPD警員人數屆時預計將降至約8400人，較目前再減逾200人，反映未來幾年退休人數恐持續高於招募人數，警力缺口問題可能更嚴峻。洛市行政官薩博（Matt Szabo）表示，州政府及聯邦政府未來可能提供部分補助，以支應奧運維安開銷；加州政府也可能主導外部執法機關的協調與部署工作。

此外，美國特勤局（U.S. Secret Service）9日表示，南加州地方執法機關不會單獨承擔奧運安全任務。特勤局指出，2028年奧運及帕運已被國土安全部列為「國家特殊安全事件」（NSSE），聯邦政府將可動員大量資源與人力協助維安。特勤局聲明，未來將與南加州各執法機關密切合作，確保這場國際大型賽事安全順利舉行。