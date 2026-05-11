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檔案解密：洛杉磯UFO熱點 11月最易看到

編譯組／綜合報導
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全美UFO目擊次數
全美UFO目擊次數

紐約郵報報導，在美國五角大廈釋出160多份最新解密的UFO（不明飛行物）檔案，且前總統川普預告這些內容「非常有趣」的數小時後，一項最新研究將洛杉磯評為全美第五大UFO熱點。數據顯示，自2015年以來，該地區已記錄211起目擊事件，而11月最容易看到UFO。

這份震撼性的報告分析來自「國家UFO報告中心」（NUFORC）數據，該中心專門記錄全美各地無法解釋的空中現象。根據南加州近期的目擊紀錄，洛杉磯居民目睹大量怪異的空中活動。

研究人員分析2015年至2026年2月間提交的目擊資料，以識別地理集群與季節性規律。研究發現，11月是洛杉磯UFO出沒最頻繁的月份。

根據NUFORC於2025年的一份報告，有目擊者描述他在空中看到一個約Mini Cooper汽車大小的「白色球體」，並表示該物體「正在緩慢地上下與左右移動。路過的人都不敢相信自己看到了什麼。」

此外，今年三月，兩名好萊塢地區的目擊者於下午5時30分左右，從三樓陽台觀察到靠近夕陽方向出現一個白色「火球」。

目擊者描述：「該物體極度明亮，簡直像第二個太陽。它沒有明顯結構、形狀或閃爍燈光，看起來像是一個穩定的濃縮光源。」

報告指出，該物體在靜止數分鐘後，「突然向右水平加速，並以極快的速度消失在視線中。」目擊者強調，這種加速是「瞬間且無聲的」，且在快速消失前並未留下任何軌跡。

另一件2022年發生在格蘭岱的目擊事件，則描述一個「金屬球體」，它在午後天空中飄忽不定地竄動，隨後突然高速向上衝去。

進入2026年，NUFORC已收到三起洛杉磯的目擊報告，但在機構審核後，其中一起被認為可能是無人機。而在2025年整年度，洛杉磯共記錄14起無法解釋的空中目擊事件。

近年來，由於美國國會頻繁舉行聽證會，加上舉報人揭露政府疑似設有秘密計畫調查UFO，大眾對外星生物的興趣呈現爆炸式增長。

2025年8月28日，一張在洛杉磯上空發現的不明飛行物照片。（NUFORC.or...
2025年8月28日，一張在洛杉磯上空發現的不明飛行物照片。（NUFORC.org）

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