川普削減糧食券 專家憂弱勢陷飢餓危機

公共衛生醫師Girdhar Mallya表示，新政策不僅提高申請門檻，還加重州政府負擔。（Zoom截圖）

美國社群媒體（American Community Media，ACoM）8日舉辦線上簡報會，探討聯邦「補充營養援助計畫」（SNAP，俗稱糧食券 ）預算大幅削減後，對全美弱勢家庭與移民 社區帶來的衝擊。與會專家指出，自2025年7月國會通過「大又美法案」後，截至今年1月，全美已有超過300萬人失去SNAP福利。

目前全美約有4200萬人仰賴SNAP購買食物，包括兒童、長者、身障人士與低收入工作家庭。新法案預計至2034年前削減約1870億美元預算，創下SNAP自1964年設立以來最大規模刪減。

羅伯特伍德強生基金會（Robert Wood Johnson Foundation）資深政策官員、公共衛生醫師Girdhar Mallya表示，新政策不只是削減福利，更提高申請門檻並加重州政府負擔。

他指出，法案擴大工作要求，適用對象延伸至55至64歲長者，以及14歲以上青少年的父母，部分原可豁免的退伍軍人也失去資格。同時，聯邦政府將更多SNAP成本轉嫁各州，今年10月起，各州須負擔75%的行政費用，高於過去的50%；2027年起，多數州還需承擔5%至15%的食物補助成本。此外，部分合法移民，包括難民、庇護申請者與人口販運受害者，也被排除在SNAP之外；福利金額未來不再隨通膨調整，等同實質縮水。

他還指出，移民社區已出現「寒蟬效應」，許多合法居民與公民子女因擔心移民執法，不敢申請福利。「很多家庭害怕與政府接觸，即使孩子依法符合資格，也選擇放棄申請。」

紐約大學葛羅斯曼醫學院（Grossman School of Medicine）人口健康系主任Lorna Thorpe則介紹「國會選區健康儀表板」最新資料工具。該平台提供全美各國會選區40多項健康與社會指標，並首次加入SNAP參與率數據。Thorpe表示，全美平均每六戶家庭就有一戶使用SNAP，但不同選區差異極大，有些地區僅3%家庭使用，部分地區則高達近60%。

她以加州為例，該州平均約24%家庭依賴SNAP，高於全國平均17.4%。其中，加州中谷地區部分選區甚至有超過半數家庭參與SNAP的情況。

會中，多位記者關切少數族裔與移民社區受影響情況。Mallya透露，自2025年7月以來，加州已有約30萬人退出SNAP。由於非裔、西裔及部分亞太裔社群原本在SNAP計畫中的比例較高，因此少數族裔未來受衝擊也將更大。

對食物銀行能否填補缺口，Mallya坦言，目前全國食物銀行資源已相當吃緊。「食物銀行每提供一餐，SNAP提供的是九餐，根本無法取代聯邦補助規模。」他提醒，削減SNAP雖可讓政府帳面節省預算，但恐帶來更高醫療與社會成本。