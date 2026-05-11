我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「家門口的世界盃」新澤西華人：無光可沾 唯有擾民

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

川普削減糧食券 專家憂弱勢陷飢餓危機

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
公共衛生醫師Girdhar Mallya表示，新政策不僅提高申請門檻，還加重州政...
公共衛生醫師Girdhar Mallya表示，新政策不僅提高申請門檻，還加重州政府負擔。（Zoom截圖）

美國社群媒體（American Community Media，ACoM）8日舉辦線上簡報會，探討聯邦「補充營養援助計畫」（SNAP，俗稱糧食券）預算大幅削減後，對全美弱勢家庭與移民社區帶來的衝擊。與會專家指出，自2025年7月國會通過「大又美法案」後，截至今年1月，全美已有超過300萬人失去SNAP福利。

目前全美約有4200萬人仰賴SNAP購買食物，包括兒童、長者、身障人士與低收入工作家庭。新法案預計至2034年前削減約1870億美元預算，創下SNAP自1964年設立以來最大規模刪減。

羅伯特伍德強生基金會（Robert Wood Johnson Foundation）資深政策官員、公共衛生醫師Girdhar Mallya表示，新政策不只是削減福利，更提高申請門檻並加重州政府負擔。

他指出，法案擴大工作要求，適用對象延伸至55至64歲長者，以及14歲以上青少年的父母，部分原可豁免的退伍軍人也失去資格。同時，聯邦政府將更多SNAP成本轉嫁各州，今年10月起，各州須負擔75%的行政費用，高於過去的50%；2027年起，多數州還需承擔5%至15%的食物補助成本。此外，部分合法移民，包括難民、庇護申請者與人口販運受害者，也被排除在SNAP之外；福利金額未來不再隨通膨調整，等同實質縮水。

他還指出，移民社區已出現「寒蟬效應」，許多合法居民與公民子女因擔心移民執法，不敢申請福利。「很多家庭害怕與政府接觸，即使孩子依法符合資格，也選擇放棄申請。」

紐約大學葛羅斯曼醫學院（Grossman School of Medicine）人口健康系主任Lorna Thorpe則介紹「國會選區健康儀表板」最新資料工具。該平台提供全美各國會選區40多項健康與社會指標，並首次加入SNAP參與率數據。Thorpe表示，全美平均每六戶家庭就有一戶使用SNAP，但不同選區差異極大，有些地區僅3%家庭使用，部分地區則高達近60%。

她以加州為例，該州平均約24%家庭依賴SNAP，高於全國平均17.4%。其中，加州中谷地區部分選區甚至有超過半數家庭參與SNAP的情況。

會中，多位記者關切少數族裔與移民社區受影響情況。Mallya透露，自2025年7月以來，加州已有約30萬人退出SNAP。由於非裔、西裔及部分亞太裔社群原本在SNAP計畫中的比例較高，因此少數族裔未來受衝擊也將更大。

對食物銀行能否填補缺口，Mallya坦言，目前全國食物銀行資源已相當吃緊。「食物銀行每提供一餐，SNAP提供的是九餐，根本無法取代聯邦補助規模。」他提醒，削減SNAP雖可讓政府帳面節省預算，但恐帶來更高醫療與社會成本。

移民 川普 糧食券

上一則

開年迄今美國7成都會區房價續升 漲幅最大在這一帶

下一則

李先進角逐加州保險廳長 華人首位

延伸閱讀

糧券削減 ACOM：誰來幫移民家庭？

糧券削減 ACOM：誰來幫移民家庭？
高物價壓力加重 長島蘇福克郡糧食券使用戶增34%

高物價壓力加重 長島蘇福克郡糧食券使用戶增34%
開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格
符資格糧食券受益人可購買熱食 華埠餐廳增客源

符資格糧食券受益人可購買熱食 華埠餐廳增客源
通膨抵銷 退稅增加但無助消費

通膨抵銷 退稅增加但無助消費
鑽BBCE政策漏洞 擁豪車也領食物券

鑽BBCE政策漏洞 擁豪車也領食物券

熱門新聞

「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
單親媽帶娃搬到德州，幾年後重回南加，更喜歡加州的自然環境和氣候。（記者邵敏／攝影）

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

2026-05-05 22:29
南加租房市場景氣程度呈下降趨勢，不少華人房東發現，即便調降租金，仍難找到符合條件的房客。（記者啟鉻／攝影）

房東難為 降租金找不到房客還可能被告 有人寧願閒置

2026-05-04 02:20
Siri人工智慧功能涉誤導消費者，Apple面臨巨額賠償。（記者張宏╱攝影）

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

2026-05-06 18:42
ICE突襲包括迪士尼郵輪在內的多艘郵輪，並逮捕28人，涉嫌兒童色情內容相關罪名。圖為迪士尼郵輪。路透社

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

2026-05-07 14:45
好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

2026-04-29 21:06

超人氣

更多 >
華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒
南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？

南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？
紐時：中國開1萬美元收買美國會助理 反遭錄音

紐時：中國開1萬美元收買美國會助理 反遭錄音
藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買
又高又帥…白俄總統小兒子 正在中國這所頂尖大學就讀

又高又帥…白俄總統小兒子 正在中國這所頂尖大學就讀