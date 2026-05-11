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藍莓買回家常發霉？專家曝看到「這一訊號」不要買

洛杉磯訊
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食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自P...
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

在超市購買藍莓時，不少消費者可能都有過這樣的經驗：看似新鮮的一盒水果，帶回家後短短幾天便出現發霉或腐壞的情況。食品專家提醒，其實只需留意幾個關鍵細節，就能大幅降低買到不新鮮藍莓的機率。

根據美食網站Simply Recipes的報導，一名在新英格蘭長大的消費者分享，童年時常在戶外採摘藍莓，如今則多從超市購買。然而，在匆忙購物的情況下，很容易忽略檢查品質，導致回家後才發現藍莓已經變質。

對此，食品科學家Abbey Thiel指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。她表示，如果容器內出現水珠或潮濕現象，代表環境已經適合黴菌滋生，是明顯的警訊。

她解釋，藍莓本身含水量高，一旦表面或包裝內多了額外水分，會大幅加快腐壞速度，且黴菌擴散的速度往往比肉眼可見的更快，即使部分果實看似正常，也可能已受到影響。

除了濕氣外，肉眼可見的發霉跡象同樣不可忽視。若發現藍莓表面出現白色或灰色絨毛狀斑點，即使只有一顆，也代表整盒保存期限不長。雖然不一定需要立刻全部丟棄，但已顯示品質開始下降。

不過，專家也提醒，消費者不應將「果粉」誤認為發霉。藍莓表面常見一層淡淡的白色粉狀物，其實是天然形成的蠟質保護層，有助於減少水分流失並防止外界汙染。這層保護膜反而是新鮮的象徵，若缺乏這層外觀，可能代表藍莓已被頻繁觸碰或存放時間較久。

在選購時，專家建議把握三個原則：果實要結實飽滿、表面乾燥無黏性，以及保有自然果粉。此外，若發現包裝內已有濕氣或發霉，應將產品放回架上，或通知店員處理，改選其他狀況良好的商品。

至於帶回家後的保存方式，也會影響藍莓的新鮮程度。專家建議，食用前再清洗即可，避免因清洗增加水分而加速發霉；同時，藍莓在採摘後不會再成熟，若購買時尚未完全成熟，回家後也不會變得更甜。

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