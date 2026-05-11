全美十大住房最貴都會 聖荷西居首

全美最高住房成本 全美最高住房成本在加州。圖為加一處興建中的多單位住宅。（路透社）

Yahoo新聞報導，加州 在全美最高住房成本中，獨占鰲頭。美國十大住房最昂貴的都會區中，有九個位於加州；當中，聖荷西 為全國第一，以每月1萬1690美元的房價成本位居榜首。

上述數據來自消費者研究期刊ConsumerAffairs的最新報告。報告分析了全美200個最大都會區每月的房屋月供金額，以確定在每個地區購房的所需收入，發現聖荷西冠全美，舊金山排名第二，洛杉磯 第五。

在聖荷西，房屋月供金額高達1萬1690美元，連續第二年成為美國購房最昂貴的都會區；而在這都會的購屋者所需的年收入，則高達令人瞠目的50萬1012美元，才能負擔得起一套普通的房產。這數字遠超聖荷西的實際家庭收入中位數16萬4801美元，大幅高出204%；同時亦遠高於全美家庭收入中位數8萬1604美元。

舊金山和洛杉磯的房價也居高不下，要購買可負擔住房的所需年收入，也分別達至35萬8090美元和30萬1221美元。

其他躋身全美最昂貴住房成本前十列的加州都會，還包括矽谷和聖地牙哥。在矽谷，房價中位數超過155萬美元，大多數當地居民仍難以擁有自己的房產。

儘管自2025年以來購房的所需收入要求略有下降，但對許多人來說，能負擔得起住房仍然遙不可及。