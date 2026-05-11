我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「家門口的世界盃」新澤西華人：無光可沾 唯有擾民

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

美國房價續漲 東北地區升幅最大

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國許多地區的房價仍然持續上升，而豪宅市場的成交速度遠超其他地區。（示意圖，歐新...
美國許多地區的房價仍然持續上升，而豪宅市場的成交速度遠超其他地區。（示意圖，歐新社）

Yahoo財經新聞報導，在現時的美國整體房地產市場，儘管有幾個關鍵地區的房價開始放緩，但許多地區的房價仍然持續上升。

美國房地產經紀人協會（NAR）的一份最新報告顯示，在2026年的頭幾個月，該會所追蹤的235個都會區中，有71%的這些都會區房價按年上漲，其中167個市場房價提升，68個市場房價下跌。這僅比去年年底略有下降，當時有73%的都會區房價上升。

房價的最大升幅在美國的東北地區，當地房屋庫存有限，以致持續推高房價，其房價中位數較去年同期上漲4.9%，達至50萬6500美元。中西部地區的房價維持穩定，上升3.6%，達30萬8100美元。

然而，西部地區的房價漲幅低於其他地區。與去年同期比較，這地區的房價下跌了2.9%。即便如此，這裡卻仍是美國房價最高的地區，房價中位數為達到60萬7600美元。

NAR首席經濟學家勞倫斯•雲（Lawrence Yun）在報告中指出：「許多地區的房價持續上升，推高大多數房主的住房財富。」

在全美範圍內，現有獨棟住宅的中位數價格年增0.5%，達到40萬4300美元，部分城市的漲幅尤為顯著。俄亥俄州的亞克朗市（Akron）的漲幅為全國之冠，飆升12%，緊隨其後是阿拉斯加州的安克拉治市（Anchorage，10.4%）和紐約州的奧伯尼市（Albany，9.3%）。

然而，超豪華的房產市場情況卻非常不同。今年較早時，房產經紀公司Compass發布的報告顯示，在2025年，售價1000萬美元以上的住宅銷售額超過380億美元。富裕的買家們繼續在紐約、邁阿密和洛杉磯等地搶購價格達八位數或九位數的豪宅，這表明高端房產市場的成交速度仍然遠超其他地區。

這一趨勢也正在由傳統豪宅中心擴展至其他地區。Realtor.com最近的一份報告顯示，美國有13個地區的房產市場，其中超過一半的房屋售價高於100萬美元，其中包括麻州的南塔克特島（Nantucket）、懷俄明州的傑克遜（Jackson）及加州的聖塔巴巴拉（Santa Barbara）等地，這些地區的豪宅正逐漸變為普遍的住房標準。

俄亥俄州 房地產 房價

上一則

檔案解密：洛杉磯UFO熱點 11月最易看到

下一則

多代同堂興起 帶動附屬住宅熱

延伸閱讀

灣區「買房資格線」曝光 這城市年薪不到百萬別想進場

灣區「買房資格線」曝光 這城市年薪不到百萬別想進場
100萬元能在灣區買到的最大和最小房子 在哪裡？

100萬元能在灣區買到的最大和最小房子 在哪裡？
舊金山豪宅價漲量缺 買家紛紛轉向馬連縣、東灣

舊金山豪宅價漲量缺 買家紛紛轉向馬連縣、東灣
買房不辛苦 全美最適合首購族的8個城市

買房不辛苦 全美最適合首購族的8個城市
柏克萊加大研究：搬離加州後 購屋機率升48%省40萬元

柏克萊加大研究：搬離加州後 購屋機率升48%省40萬元
房貸利率升至6.125% 鮑爾：經濟前景不確定

房貸利率升至6.125% 鮑爾：經濟前景不確定

熱門新聞

「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
單親媽帶娃搬到德州，幾年後重回南加，更喜歡加州的自然環境和氣候。（記者邵敏／攝影）

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

2026-05-05 22:29
南加租房市場景氣程度呈下降趨勢，不少華人房東發現，即便調降租金，仍難找到符合條件的房客。（記者啟鉻／攝影）

房東難為 降租金找不到房客還可能被告 有人寧願閒置

2026-05-04 02:20
Siri人工智慧功能涉誤導消費者，Apple面臨巨額賠償。（記者張宏╱攝影）

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

2026-05-06 18:42
ICE突襲包括迪士尼郵輪在內的多艘郵輪，並逮捕28人，涉嫌兒童色情內容相關罪名。圖為迪士尼郵輪。路透社

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

2026-05-07 14:45
好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

2026-04-29 21:06

超人氣

更多 >
華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒
南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？

南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？
紐時：中國開1萬美元收買美國會助理 反遭錄音

紐時：中國開1萬美元收買美國會助理 反遭錄音
藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買
又高又帥…白俄總統小兒子 正在中國這所頂尖大學就讀

又高又帥…白俄總統小兒子 正在中國這所頂尖大學就讀