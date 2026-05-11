多代同堂興起 帶動附屬住宅熱

受住房和托兒成本飆升的困擾，越來越多的家庭選擇多代同堂的居住模式，帶動興建附屬住宅單位(ADU)。(紐約市府提供)

加州 昂貴的居住成本促成多代同堂模式的興起，加上政府法規放寬的催化，引爆了附屬住宅單元ADU（accessory dwelling unit）的建設熱潮。

Realtor.com報導，受住房和托兒成本飆升的困擾，越來越多的家庭選擇多代同堂的居住模式，尤其是在房價高昂的加州，祖母房（granny flats）和姻親套房（in-law suites）已從小眾的附屬設施演變為重要的戰略性配置。

合住模式多種多樣，但典型的多代同堂家庭通常由五位家庭成員，共同居住在一套四臥的房屋中，家庭年收入中位數為 13萬1000美元。根據 Realtor.com基於美國人口普查 局2024年社區調查一年期資料發布的最新報告，全美近400萬戶自住房屋（佔總數的 4.5%）由同一家庭的三代或三代以上成員組成，高於2019年的 4.3%。

美國最大的100個都會區中，檀香山以12%的多代同堂家庭比例位居全國之首，緊隨其後的是加州的一些城市，例如河濱市（10.9%）、士德頓市（10.1%）和貝克斯菲市（8.8%）。東海岸一些城市的多代同堂家庭比例也較高，超過6%的包括佛州的萊克蘭市、邁阿密市和東北部的紐約市。

Realtor.com經濟學家徐嘉怡（Jiayi Xu，音譯）認為，加州共享居住模式的流行並非偶然。她指出，多種因素的共同作用導致了這一現象：亞裔和拉丁裔社區根深柢固的多代同堂傳統、房價飆升導致單身人士或核心家庭難以負擔住屋，以及大量房屋專門建造或改造以容納多戶家庭。

但徐嘉怡表示：「值得注意的是，加州各大都市的多代同堂住宅與普通住宅之間的價格溢價相對較低，洛杉磯僅為1.6%，舊金山為8.4%，這表明多代同堂住宅在加州更為普遍，且分布在各個價格區間裡。」

房地產經紀人卡拉（Alexander Kalla）指出，在舊金山半島的巴洛阿圖和伍德賽等的高端市場，獲得許可證建造出的豪奢級多代同堂住宅是建築商的一大賣點。「這種住宅對國際買家和科技公司高層極具吸引力，因為他們的家人經常來訪數月之久，這使得這些住宅的吸引力更強。」