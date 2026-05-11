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南加一晚狂震150次 最大4.5級居民驚恐

洛杉磯訊
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帝國縣9日晚數小時內接連發生超過150次地震。(示意圖取自Unsplash.co...
帝國縣9日晚數小時內接連發生超過150次地震。(示意圖取自Unsplash.com)

加州帝國縣（Imperial County）9日晚出現大規模「地震群」（earthquake swarm），短短數小時內接連發生超過150次地震，其中一次震級達到4.5級。當地居民非常害怕，「地震一波接一波，根本停不下來。」專家再次呼籲，人們應該為隨時可能發生的大地震做好準備。

據ABC7等多家媒體報導，此次震中集中在沙頓海（Salton Sea）以南的Brawley地區。美國地質調查局（USGS）記錄到至少29次震級超過2.5級的地震，但加州理工學院地震實驗室稱，9日記錄的地震總數超過150次，其中包括一些小型地震。

居民Kathleen Singh表示，當晚地震接連不斷，她十分害怕，「突然間一陣劇烈的震動，一切都開始晃動，然後地震就一波接一波不斷發生，根本停不下來。」居民接受媒體電話採訪時指出，通話期間，她仍然能感覺到地面正在持續震動。

地質調查所報告的第一次地震，發生在9日下午4時14分，震級為3.5級，震央位於Brawley西南偏西約兩英里處，震源深度略超過八英里半。隨後，地震斷斷續續持續幾個小時。USGS稱，當晚8時39分發生的4.5級地震，成為此次地震群中最大一次，震源深度略超過9英里，此前所有地震最終都被證實為是此次地震的前震。其他震級較大的地震，包括晚上8時03分發生的4.4級地震，接下來8時13分發生的4. 0級地震。之後，餘震持續到深夜。

截至目前，尚未收到人員傷亡或財產損失的報告。Brawley市發表聲明稱，他們已經注意到最近的地震活動，公共安全人員正在積極監測情況。該市在聲明中指出，「目前，尚未收到重大損失或公共安全威脅的報告。但是，我們鼓勵居民保持警惕並做好準備，因為可能會發生餘震。」地震專家Lucy Jones博士表示，地震群在該地區很常見，未來可能還會出現更多地震。

地震 加州 南加

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