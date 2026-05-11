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洛知名舊商場變身 UCLA打造大型科研園區

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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名為「UCLAResearch Park」的開發計畫，將成為洛杉磯近年規模最大的...
名為「UCLAResearch Park」的開發計畫，將成為洛杉磯近年規模最大的高教科研改造項目之一。（圖片來自建案設計方Flad Architects）

位於洛杉磯西區、已停業多年的Westside Pavilion購物中心，正逐步轉型為洛杉磯加大UCLA）大型科研園區。根據UCLA最新發布的環境研究報告，「UCLA Research Park」開發計畫，將把昔日商場改造成集實驗室、辦公、醫學研究與量子科技於一體的研究中心，成為洛杉磯近年規模最大的高教科研改造項目之一。

該計畫位Pico Boulevard 10800至10850號，基地面積超過9英畝，將透過既有建築改造與部分新建工程，打造約80萬平方英尺的科研空間。根據目前規畫，園區將包括約27萬1000平方英尺實驗室、21萬4000平方英尺辦公空間、5萬2400平方英尺會議區，以及約25萬8700平方英尺公共區域、動線與後勤設施，另設約1萬4700平方英尺餐飲。

此外，整個園區還將提供超過2萬9000平方英尺戶外開放空間與休憩設施，並規劃約1100個停車位。

目前已公布的主要進駐機構，包括「加州免疫學與免疫治療研究院」。該研究機構部分資金來自醫師兼企業家Gary Michelson與妻子Alya Michelson捐贈的1億2000萬美元，未來預計將使用約一半的科研樓層。

另一重點機構為UCLA量子創新中心（Quantum Innovation Hub）。該中心屬「南加州量子聯盟」一部分，合作單位涵蓋南加大、加州理工學院、爾灣加大、聖地牙哥加大、噴射推進實驗室（JPL）等學研單位，以及波音、Cisco、IBM等企業。

UCLA表示，量子創新中心初期將使用約4萬平方英尺空間，未來不排除擴大至目前規模的三倍。除此之外，未來還可能引進更多UCLA內部與外部研究機構。

由於整體計畫以既有建築升級與改造為主，因此大部分工程將保留原有商場結構。不過，園區仍將新增部分設施，包括全新入口大廳、會議中心、擴建後勤卸貨區、人行天橋延伸工程，以及主入口廣場與整體交通動線重新設計等。

根據目前時程，科研園區將分階段施工與進駐，各項設施預計於2027年底至2035年間陸續完工。

整個園區提供超過2萬9000平方英尺戶外開放空間與休憩設施。（圖片來自建案設計方...
整個園區提供超過2萬9000平方英尺戶外開放空間與休憩設施。（圖片來自建案設計方Flad Architects）

洛杉磯加大將打造約80萬平方呎的科研空間。（圖片來自建案設計方Flad Arch...
洛杉磯加大將打造約80萬平方呎的科研空間。（圖片來自建案設計方Flad Architects）

洛杉磯 洛杉磯加大 UCLA

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