南加大專雙親節 親恩故事動人心

南加州中國大專院校聯合校友會9日舉行第二屆雙親節慶祝大會，各界貴賓出席共襄盛舉。（記者張庭瑜／攝影）

從移民 創業的艱辛，到長年陪伴特殊兒成長的壓力與堅持，多位受表揚好母親、好父親9日在南加州中國大專院校聯合校友會雙親節 活動分享人生歷程。有人在婚姻變故後獨力扶養子女長大，也有人數十年如一日守護家庭，不少經歷讓現場來賓深受觸動。

南加州中國大專院校聯合校友會9日舉行第二屆雙親節慶祝大會，表揚百歲人瑞曾秋屏（前排中），駐洛杉磯經文處處長馬博元（前排右一）致贈紅包祝福。（記者張庭瑜／攝影）

本屆活動特別表揚百歲人瑞 曾秋屏。其子女表示，母親年輕時以堅定意志撐起家庭，長年默默照顧一家人，是家中最重要的依靠，「百年來無怨無悔的付出，讓我們始終在愛與溫暖中成長。」

她婚姻破裂 創立新台灣食品

本次共有12位母親獲表揚。77歲的陳英琴於1980年代隻身赴美，初到洛杉磯時語言不通、人脈全無，曾做過管家、廚師與服務生。1993年婚姻破裂後，她創立「新台灣食品」，獨力扶養三子女。來美40多年，她坦言，「再苦也要撐下去」。當天陪同陳英琴出席領獎的女兒李進君說，她覺得母親獲表揚實至名歸。李進君表示，看著媽媽那麼年輕就從台灣隻身赴美，從餐館打工、幫人做家務做起，一步一步創辦新台灣食品，40幾年打拚真的非常不容易。李進君哽咽說，她感到無比榮幸、也無比幸福，能夠做陳英琴的女兒，是她這輩子最快樂的事。

本屆好父親獲獎者與家屬齊聚舞台上接受表揚。（記者張庭瑜／攝影）

48歲的郭清，自兒子Henry 2012年出生後被診斷為唐氏症 ，便長年在家庭、工作與醫療照護間奔波。她說，每當疲憊時，Henry總會端來一杯水輕聲關心，「那一刻，所有辛苦都變得值得」。

本屆好母親獲獎者與家屬手持獎狀。（記者張庭瑜／攝影）

58歲的貝璐秀移民美國後，因兒子被診斷為自閉症 ，曾面對家人不理解與壓力，貝璐秀獨自尋求特殊教育與家長支援資源。如今26歲的兒子已成長為喜愛素描與音樂的青年。她目前最大心願，是幫助孩子逐步建立獨立生活能力。

南加州中國大專院校聯合校友會第二屆雙親節慶祝大會9日舉行，表揚百歲人瑞曾秋屏（坐者）。（記者張庭瑜／攝影）

獲獎母親吳唯宇今年90歲，她1956年考入清華大學電子工程系，之後僅帶4美元赴美深造，最終取得洛杉磯加大（UCLA ）物理博士學位，並於休斯實驗室任職期間取得七項專利。

南加州中國大專院校聯合校友會會長廖瓔蓮9日在第二屆雙親節慶祝大會上致詞，表達藉活動傳承中華文化感恩精神的心意。（記者張庭瑜／攝影）

好父親方面，本屆共表揚14位，肯定他們在家庭與社會中的長年付出。93歲的涂增銘曾在台灣中油公司服務逾30年，移民後經營「金成吉思汗餐廳」20多年，退休後投入果樹嫁接研究。81歲的醫師林元清則為骨科權威，曾三度出任聖瑪利諾市長，並參與橫跨四大洲的28次國際醫療救援行動；退休後更結合40位學者完成「長照新政策的未來展望」報告。

他獨力照顧自閉女兒 不喊苦

49歲的周厚民是本屆最年輕的好父親得主。這位UCLA電腦科學系畢業的單親爸爸，長年獨力照顧患自閉症、無法言語的女兒Haylie，甚至親手製作遊戲機，只為帶給她快樂。他回憶，女兒兩歲時曾因病命危，那也是他第一次真正感受到身為父親的無助與牽掛；「只要她能平安、快樂生活，就是我最大的心願」。

駐洛杉磯台北經文處處長馬博元在第二屆雙親節慶祝大會上致詞，祝賀活動圓滿舉行。（記者張庭瑜／攝影）

大專聯合校友會 會長廖瓔蓮表示，舉辦雙親節活動，是希望傳承中華文化中感念父母恩情的精神。今年活動除表揚典禮外，館外也設有園遊會攤位，並邀請拉斯維加斯樂團「關沛倫藍色兄妹」演出，書畫花藝聯展將持續至10日。

南加州中國大專院校聯合校友會第二屆雙親節慶祝大會9日舉行剪綵儀式，貴賓共同為活動揭開序幕。（記者張庭瑜／攝影）

當天來賓包括駐洛杉磯台北經文處處長馬博元、聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、中華民國總統府國策顧問田詒鴻等。