快樂日間中心慶母親節 回顧愛的記憶

快樂日間中心長者在母親節慶祝活動上表演。（快樂日間中心提供）

為慶祝母親節 並促進長者身心健康與社交互動，快樂日間保健中心8日舉辦主題活動，透過互動分享、手作創作及音樂表演等，讓長者在輕鬆溫暖氛圍中回顧生命中的愛與關懷，一起歡度母親節。

活動開始，主持人以溫馨話語開場，今天不只紀念媽媽，更是分享生命中感受到的愛，以及曾經給予別人的愛。進入暖場環節，主持人簡單提問「當你想到愛，你會想到什麼？」引導長者參與互動，不少人陸續說出「溫柔」「照顧」「做飯」「關心」等詞語，現場氣氛逐漸熱絡。

在「愛的關鍵詞」互動環節中，工作人員將長者回應逐一記在白板上，形成象徵集體記憶的「愛的印象牆」。主辦者表示，希望讓每位長者的情感被看見與珍視，也呈現「愛」在不同人生經驗中的多元樣貌。

接著進行的「我記得的溫暖」分享時段，長者們以簡短句子回憶過往溫暖時刻，包括受照顧的經驗、家庭互動與照顧他人的經歷等。活動鼓勵以正向記憶為主，避免觸及失落議題。

動手環節「愛的印象卡」，長者們紛紛寫下「愛讓我想到……」、「我記得……」等句子，或以繪畫、貼紙進行創作。

活動以音樂與分享作為結束，長者合唱「世上只有媽媽好」，並配合簡單手勢互動。在隨後的「一句話表達」環節中，長者們紛紛分享對「愛」的理解，如「和大家在一起很開心」、「有人關心我就是幸福」等，樸實語句展現深厚情感。

活動還為部分長者生日慶賀獻上生日蛋糕，其中一位長者年逾百歲。主辦方表示，未來將持續規畫類似活動，促進長者們情緒支持與社區互動，營造更具貼心的照護環境。