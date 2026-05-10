羊駝毛毯、熟齡保養品…母親節禮物實用當道

Purple Nest Design推出來自秘魯等地工藝職人手工製作的羊駝毛毯系列。（取自品牌網站）

今年母親節 兼具設計感、實用性與情緒價值的生活選品，成為消費焦點。從手工羊駝毛毯、高端熟齡保養，到結合藝術感的餐具與創意禮品，今年不少品牌主打「能長久陪伴使用」的實用性風格。

有線電視新聞網(CNN)報導，由女性創立的小型企業Purple Nest Design，推出來自秘魯等地工藝職人手工製作的羊駝毛毯系列（Alpaca Throws）。羊駝纖維比羊毛更柔軟、輕盈且保暖，不易起球，具低敏與吸濕排汗特性，適合四季使用。每件毛毯皆由當地人手工織造與收邊完成，從天然未染色調到鮮明色系皆有選擇，既可作居家擺設，也具實用性。

Sherak Skin以「專為40歲以上女性打造」為定位。（品牌網站圖片）

送媽媽熟齡保養品最貼心，由化學家Jennifer Sherak創立Sherak Skin以「專為40歲以上女性打造」為定位，推出結合生物科技與胜肽概念的高端護膚系列，主打三步驟保養，包括潔顏油、活膚精華與保濕霜，核心成分為品牌獨家五胜肽複合技術。

MK Home and Art Co推出「USA Legacy 250th Anniversary Plates」美國250周年紀念瓷盤系列。（取自品牌網站）

為媽媽廚房餐桌增加亮點，也是禮物好思路。MK Home and Art Co推出「USA Legacy 250th Anniversary Plates」美國250周年紀念瓷盤系列，將美國歷史元素與經典圖騰重新演繹，結合現代居家風格，打造兼具收藏與實用性的餐具。

Freshcut Paper迷你鳥屋花園立體賀卡。（取自亞馬遜網站）

亞馬遜近期有多款母親節人氣禮品受關注。如Freshcut Paper迷你鳥屋花園立體賀卡，因兼具卡片與裝飾品功能，在社群引發討論。這款立體紙藝卡片可像手風琴般展開，擺放在壁爐架或書架上都相當吸睛。

Kate Spade推出的「Make It Pop」金屬戒指托盤只要21美元。（取自亞馬遜網站）

Kate Spade推出的「Make It Pop」金屬戒指托盤，同樣受到歡迎。產品提供五種色彩選擇，可收納日常配戴的戒指與飾品，兼具實用與裝飾效果。新推出的鬱金香花束積木組，不僅擁有鮮豔外型，還可和媽媽一起拼搭完成，增添互動回憶。