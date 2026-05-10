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西科汶那華協換屆 李惠瓊交棒高雪峰

記者張宏╱洛杉磯報導
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卸任會長李惠瓊（左）將會長信物交給新會長高雪峰。（記者張宏╱攝影）
卸任會長李惠瓊（左）將會長信物交給新會長高雪峰。（記者張宏╱攝影）

西科汶那華人協會日前舉辦八周年慶典晚宴暨換屆典禮，新會長高雪峰從現任會長李惠瓊手中接過會長信物。數百嘉賓齊聚一堂，西柯汶那市議員吳桐淮表示，西柯汶那2023年被評為全美人口超過10萬城市中，最安全城市之一，人口占10%的華人發揮積極作用。

新會長高雪峰表示，近年來西科汶那發展迅速，吸引大量新移民，使社區更加多元且充滿活力。目前華協已擁有數百會員，持續穩步發展。她繼任後華協發展有三大重點，首先是促進文化交流，讓更多主流社會了解華人文化，其次是打造真正「活起來」的資源平台，連結企業、專業人士與年輕人。最後是持續提升協會影響力，不僅助力個人成長，也整體提升社區形象與話語權。

卸任會長李惠瓊把會長信物交給新會長，李惠瓊表示，她已連任兩屆會長，見證並參與華協重要發展階段。在任期間，協會積極投入社區事務，支持警局、消防局、醫院及教育機構，同時推動樂團、合唱團等文化藝術活動發展。隨著新一屆領導團隊接任，相信華協未來將更上層樓。

西柯汶那市議員吳桐淮帶領市府經理和城市警消代表參加華協周年活動，展現市府對華協的支持和雙方緊密關係。吳桐淮表示，華協八年來已成為當地最具影響力的華人社團之一，城市人口約12萬，其中華人占10%左右。

西科汶那華人協會日前換屆， 卸任會長李惠瓊（左）交棒給新會長高雪峰（右），西柯汶...
西科汶那華人協會日前換屆， 卸任會長李惠瓊（左）交棒給新會長高雪峰（右），西柯汶那市議員吳桐淮（中）到場支持。（記者張宏攝影）

西柯汶那市議員吳桐淮（右八）為西科汶那華人協會新任領導集體發賀狀。（記者張宏╱攝...
西柯汶那市議員吳桐淮（右八）為西科汶那華人協會新任領導集體發賀狀。（記者張宏╱攝影）

華協新會長高雪峰（左二）和城市警消代表合影。（記者張宏╱攝影）
華協新會長高雪峰（左二）和城市警消代表合影。（記者張宏╱攝影）

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