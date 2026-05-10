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全美華人網球賽 南加隊公開組奪冠

記者張宏╱洛杉磯報導
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第四屆全美華人網球賽日前在洛杉磯舉辦，Eric Jin（左二起）、組委負責人萬軍...
第四屆全美華人網球賽日前在洛杉磯舉辦，Eric Jin（左二起）、組委負責人萬軍、會長任清瑩、組委負責人葉明、南加隊隊長Ken Chen在活動中交流。（主辦方提供）

第四屆全美華人網球賽日前在洛杉磯舉辦，來自全美近200網球好手，共16支球隊進行兩天角逐。南加隊獲得公開組冠軍，Riverside隊獲金組冠軍，金徽加州隊獲得銀組冠軍，展現全美華人的運動熱情。

全美華人網球聯合會創始人任清瑩表示，本屆賽事得到全美華人網球愛好者的積極支持和參與，匯聚來自加拿大、紐約、德州休士頓及加州等多地網球愛好者與高手，是一場真正屬於華人網球社群的盛會。在緊湊而高品質的賽事安排中，大家以球會友、以賽傳情，不僅提升球技，也進一步加強彼此之間的交流與凝聚力。

由Ken Chen和Alice Wu帶領的南加隊摘取公開組桂冠，由李前鋒和Coco Song帶領的龍騰河畔隊奪得常青組的金組冠軍，金輝加州隊獲得銀組冠軍。公開組的亞軍由San Diego Cruisers隊奪得， 常青組金組亞軍由休士頓隊奪得，Arcadia Elite club獲得常青組金組第三名，紐約隊是第四名。 常青組銀組亞軍為南加千橡隊。

南加隊隊長Ken Chen表示，這是第四屆全美華人網球賽，南加優秀網球華人選手都積極參與這場比賽，透過各地輪辦機制，有效促進華人網球運動的整體發展。

北加矽谷榮耀隊匯集科技創新人才參與本屆賽事。（主辦方提供）
北加矽谷榮耀隊匯集科技創新人才參與本屆賽事。（主辦方提供）

來自休士頓的選手前來洛杉磯參賽。（主辦方提供）
來自休士頓的選手前來洛杉磯參賽。（主辦方提供）

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