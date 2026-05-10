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聖蓋博奶茶大戰愈開愈旺 逾20家搶市 新店開業仍大排長龍

記者子為╱聖蓋博市報導
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奶茶品牌「Cha Redefine」聖蓋博分店8日正式營業當天，即便是工作日上午...
奶茶品牌「Cha Redefine」聖蓋博分店8日正式營業當天，即便是工作日上午，店外仍大排長龍。（記者子為╱攝影）

有「奶茶之都」之稱的聖蓋博市，近年奶茶店愈開愈密集。根據本報此前報導，當地奶茶店數量已超20家。在「幾步路就能看到一家奶茶店」的情況下，新奶茶店開業仍能吸引大批民眾排隊，讓不少人好奇：南加華人區的奶茶市場，還沒飽和嗎？

位於聖蓋博市Tawa Gateway（前全統廣場）的奶茶品牌「Cha Redefine」聖蓋博分店，8日正式營業，並在8日至10日推出買一送一優惠活動。記者8日抵達時，距離上午11時開門營業尚有10分鐘，但店外早已有大批民眾排隊，隊伍從店門口一路延伸，繞了商場建築小半圈。現場估計已有上百人等待，以華人為主。

不同於近期陸續進駐聖蓋博市、來自中國大陸的品牌「茶理宜世」與「奈雪的茶」，Cha Redefine是南加本地的品牌，在洛杉磯地區已有多家分店，包括在亞凱迪亞也設有門市。此次並非「新品牌首次落地」，而只是新增一家分店，卻仍吸引大量人潮。

住在附近的王女士表示，她是在社媒看到新店開幕資訊，加上有買一送一優惠，以及前幾名顧客可獲小禮品，因此特地前來排隊。她原以為工作日上午「應該不會太多人」，沒想到約10時30分抵達時，「感覺前面至少有 50多人了」。

根據記者近期多次走訪觀察，儘管聖蓋博市奶茶店數量持續增加，不少店家生意依舊火熱。無論是近期進駐的茉莉奶白、UG Tea，還是已營業一段時間的ICI鮮果茶、吃茶三千等品牌，店內經常擠滿顧客。尤其到周末，部分熱門商場停車位更是一位難求。

除華人消費者外，這股奶茶熱潮也讓部分其他族裔居民感到驚訝。蒙特利公園市白人居民Kyle表示，他經常前往聖蓋博市一家菸草店消費，發現同一商場短時間內又新開兩家奶茶店。

Kyle坦言，他不愛喝奶茶，因此對該現象感到十分意外。「這邊已經這麼多奶茶店，居然還能繼續開，而且生意好像都不錯。」相比之下，他笑稱更希望附近能多幾家好喝的咖啡店。

居住在蒙市的一位白人表示，他經常前往聖蓋博市一家菸草店消費，發現同一商場短時間內...
居住在蒙市的一位白人表示，他經常前往聖蓋博市一家菸草店消費，發現同一商場短時間內新開了兩家奶茶店，且生意都不錯。（記者子為╱攝影）

儘管聖蓋博市奶茶店數量持續增加，不少店家生意依舊火熱。（記者子為╱攝影）
儘管聖蓋博市奶茶店數量持續增加，不少店家生意依舊火熱。（記者子為╱攝影）

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