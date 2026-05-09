專找長者 3男涉引擎滴油詐騙牟利被捕

28歲的馬里烏斯（Marius Tanase）與其他兩人同謀，在試車前或檢查車輛時，偷偷將機油倒入引擎、冷卻液儲槽或排氣系統等部位，製造車輛故障的假象。（普萊賽縣警局）

加州 三男涉嫌在全州多縣從事汽車買賣詐騙，受害者遍及洛杉磯縣、聖伯納汀諾縣、沙加緬度等地。涉嫌三男已於4日遭警方逮捕。警方指出，三人專門鎖定私人二手車 交易，且瞄準長者作案，透過精心設計的手法，迫使車主低價出售車輛，再轉售牟利。

根據北加州普萊賽縣（Placer County）警局消息，23歲的加比（Gabi Tanase）、28歲的馬里烏斯（Marius Tanase）以及34歲的約努特（Ionut Tanase），是在北加州企圖對一名車主行騙時遭逮捕。當時一名普萊賽縣居民通報，進行二手車交易時察覺異常。

警方指出，嫌犯在交易過程中試圖操弄局勢，讓車輛看起來出現嚴重機械故障，以削弱賣家信心。調查顯示，三人涉所謂「引擎滴油詐騙」（oil-in-the-engine scam）。嫌犯會在試車前或檢查車輛時，偷偷將機油倒入引擎、冷卻液儲槽或排氣系統等，製造車輛故障假象。在試駕過程中，機油受高溫燃燒會產生大量白煙，使車輛看似即將報廢，進而讓車主誤判車況。

警方指出，嫌犯通常透過Facebook Marketplace或Craigslist等平台接觸賣家。在與車主互動時分散其注意力，再趁機動手腳。隨後他們會以「車輛嚴重損壞」為由施壓，要求賣家大幅降價，甚至低於市價數千美元。警方表示，此類詐騙特別針對年長車主。

警方強調，目前案件仍在調查中，不排除還有更多受害者，呼籲曾遭遇類似交易情況的民眾，儘速與當地執法機關聯繫。

34歲的約努特（Ionut Tanase）及其他兩人已被送入縣監獄，面臨多項指控，包括以虛假藉口企圖竊盜、企圖長者詐欺、破壞財物及共謀犯罪。其中馬里烏斯另有其他縣的未執行逮捕令。（普萊賽縣警局）