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洛杉磯地鐵D線延伸工程 首段通車

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洛杉磯地鐵D線（Purple Line，紫線）延伸工程第一階段8日通車，新增三座...
洛杉磯地鐵D線（Purple Line，紫線）延伸工程第一階段8日通車，新增三座地下車站，讓洛杉磯市中心與韓國城（Koreatown）一路向西延伸至比佛利山（Beverly Hills）邊界，威爾榭大道（Wilshire Blvd）長年嚴重塞車問題期望大幅改善。（洛杉磯大都會交通局提供 ）

洛杉磯民眾期待多年的地鐵D線（Purple Line，紫線）延伸工程第一階段8日正式通車，新增三座地下車站，讓洛杉磯市中心與韓國城（Koreatown）一路向西延伸至比佛利山（Beverly Hills）邊界，大幅改善威爾榭大道（Wilshire Blvd）長年嚴重塞車問題，洛杉磯公共交通發展邁入新里程碑。

為吸引民眾搭車，洛杉磯大都會交通局（Ｍetro）推出為期三個月的「車站活化計畫」，三座新站將陸續舉辦快閃市集、農夫市集、咖啡攤位及文化活動，包括免費莎莎舞課程、匹克球臨時球場及小埃塞爾比亞商家參與的社區活動等，希望營造更有活力與安全感的公共空間。

大都會交通局8日在彼得森汽車博物館（Petersen Automotive Museum）屋頂舉行啟用典禮，洛杉磯市長貝斯等民選官員和社區人士共同搭乘首班列車體驗新路線，正式載客服務於8日下午12時30分啓動。

此次通車路段包括新增三座車站：Wilshire/La Brea、Wilshire/Fairfax及Wilshire/La Cienega站，全長約4英里，直接串聯洛杉磯市中心與Miracle Mile文化走廊。未來民眾從聯合車站（Union Station）搭乘地鐵前往Wilshire/La Cienega終點站，只需約20分鐘，且無需轉車。此外，Wilshire/La Cienega站啟用後，比佛利山地區自1954年太平洋電鐵（Pacific Electric Railway）停駛以來，時隔超過70年再次擁有鐵路客運服務。

貝斯表示，D線未來還將繼續向西延伸至Westwood和洛杉磯加大（UCLA）一帶，屆時洛杉磯人的交通方式將得到徹底改變。

洛杉磯大都會交通局董事會主席Fernando Dutra表示，早在1927年城市規畫者便認為威爾榭大道是最適合興建地鐵的走廊，但由於洛杉磯長年高度依賴汽車文化，讓這項計畫歷經數十年波折才實現。

對民眾而言，這條新線最大的便利性之一，是能更快速前往多個熱門景點，包括洛杉磯藝術博物館群（Museum Row）、拉布雷亞瀝青坑（La Brea Tar Pits）、Fairfax商圈及比佛利山周邊購物區。

洛杉磯 地鐵 比佛利山

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