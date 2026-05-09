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識破疑似偷餐賊 女外送員爆紅

洛杉磯訊
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一名洛杉磯的外送員，近日因機警識破疑似「偷餐賊」的伎倆，在網路上意外爆紅。圖為外...
一名洛杉磯的外送員，近日因機警識破疑似「偷餐賊」的伎倆，在網路上意外爆紅。圖為外送示意圖。（記者子為/攝影）

一名洛杉磯的外送員，近日因機警識破疑似「偷餐賊」伎倆，在網路爆紅。她不但成功保住顧客餐點，最後還合法將食物帶回家當午餐，讓不少網友直呼「太聰明了」。

紐約郵報報導，Arlene是Uber Eats外送員，日前在社媒平台TikTok分享送餐時的一段經歷，影片點擊率已超過130萬次。

Arlene表示，當時接到一筆價值10美元、距離僅約1英里的Chick-fil-A訂單，原以為是輕鬆一單，沒想到卻遇上疑似專門「偷外賣」的陌生人。

她說，抵達洛杉磯一棟公寓大樓後，因需要門禁密碼才能進入，只能不斷致電與傳訊顧客，但始終無人回應。按照Uber Eats規定，若顧客在8分鐘寬限時間內未領取餐點，訂單可能被取消。

就在等待期間，她注意附近有兩名男子站在車旁徘徊，看起來形跡可疑。之後，Uber Eats客服告知，可以將餐點放在大樓入口附近安全位置並拍照存證。當她正準備放下餐點時，兩男突然朝門口走來。Arlene隨即詢問：「這是你們的餐嗎？」對方則回答不是，但聲稱住在這棟樓內。

Arlene察覺不對勁，「我看出來了，他們就是想偷這份餐」。於是，她乾脆把剛放下的食物重新拿回車上。她再次聯絡Uber Eats客服，表示現場沒有安全地點可以放置餐點。客服則回覆，她可以直接處理掉餐點，且仍會獲得報酬。

影片曝光後，大批網友留言力挺。有網友直呼：「妳真的太聰明了！」也有人笑稱：「那兩個人最後不但沒偷到餐，還眼睜睜看妳把午餐帶走。」

洛杉磯

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