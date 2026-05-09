我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根驚傳「分居」遭爆：只是名義上夫妻

世界火車站評比 蘇黎世中央車站獲最豪華冠軍「擊敗日本」

亞裔青少年中心 表彰反仇恨青年領袖

記者王若然／聖蓋博報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AYC執行長傅美雪說，AYC將繼續通過提供不同語言的社區教育、社區互動和各種不同...
AYC執行長傅美雪說，AYC將繼續通過提供不同語言的社區教育、社區互動和各種不同活動，來解決洛杉磯縣聖蓋博谷地區的反亞裔仇恨事件。（記者王若然／攝影）

亞裔青少年中心 (AYC) 5日舉辦第四屆亞太裔傳統月慶祝暨頒獎典禮，以表彰AYC停止亞裔仇恨指導委員會（Stop Hate Steering Committee）、多元文化藝術展合作單位、數位美術設計比賽得獎者以及「無意識偏見課程青年領袖培訓計畫」的學生領袖。

在頒獎典禮上，國會議員趙美心辦公室代表、加州眾議員方樹強辦公室代表等到場為停止亞裔仇恨指導委員會成員頒發賀狀，該會成員包括：主席Chanfou Saelee、聯合主席Jeanne E Raya、聯合主席Brigette Wallman、成員吳孟臻、成員Emily Wu Truong等。

AYC執行長傅美雪說，非常感謝社區的支持，AYC將繼續通過提供不同語言的社區教育、社區互動和各種不同活動，來解決洛杉磯縣聖蓋博谷地區的反亞裔仇恨事件。使居民能夠預防、解決反亞裔仇恨事件並從中恢復過來。

不過，傅美雪在接受本報訪問時表示，原本政府撥款可以支撐停止亞裔仇恨項目至6月底，後續項目運營還需從聯邦爭取資金。

AYC董事會主席楊安立說，今天在這不僅慶祝領導者，還慶祝所有付出的志願者。她特別讚揚AYC停止亞裔仇恨指導委員會過去幾年舉辦的「多元文化藝術展Multicultural Art Popups」，用藝術將社區連接在一起。另一個該會策畫的活動「防止仇恨和無意識偏見培訓課程Unconscious Bias and Anti-bullying Training」，2023年開始，共舉辦八場，獲得良好社區反響。

為應對聖蓋博谷亞裔仇恨犯罪和非暴力種族偏見事件增加，AYC於2021年發起「停止仇恨項目專案Stop Hate Program」，以幫助解決種族主義、仇外騷擾和對弱勢群體的歧視行為。作為該計畫的一部分，AYC提供有關反歧視偏見和旁觀者干預的課程、社區外展、青年發展和藝術文化教育工作等，AYC亦於2022年開展停止仇恨指導委員會Stop Hate Steering Committee。

此外，聖蓋博高中的夢想中心Dream Center推展「無意識偏見和防止仇恨課程青年領袖培訓計畫」以培訓學生領袖才能；去年年底，AYC舉辦「停止亞裔仇恨 - 數位美術設計大賽」，目的是提高社區的種族多樣性，以對抗日益增加的亞裔仇恨事件，建立和諧包容的社會。

AYC董事會主席楊安立讚揚AYC停止亞裔仇恨指導委員會過去幾年舉辦的「多元文化藝...
AYC董事會主席楊安立讚揚AYC停止亞裔仇恨指導委員會過去幾年舉辦的「多元文化藝術展Multicultural Art Popups」，用藝術將社區連接在一起。（記者王若然／攝影）

AYC停止亞裔仇恨指導委員會（Stop Hate Steering Commit...
AYC停止亞裔仇恨指導委員會（Stop Hate Steering Committee）接受來自趙美心、方樹強辦公室的表彰。（記者王若然／攝影）

趙美心 亞裔 加州

上一則

Nvidia董事出手 捐款南加大2億 大力支持AI發展

下一則

奇諾岡華協卡拉OK大賽 5月16日海選

延伸閱讀

ACoM：仇亞情緒未退燒達疫前3倍 華裔成主要受害群

ACoM：仇亞情緒未退燒達疫前3倍 華裔成主要受害群
亞美聯盟「影響力大獎」 表彰社區領袖

亞美聯盟「影響力大獎」 表彰社區領袖
孟昭文、廣野慶子提決議 表彰亞太裔傳統月

孟昭文、廣野慶子提決議 表彰亞太裔傳統月
舊金山亞太裔傳統月開跑 百場亞裔文化活動點亮全城

舊金山亞太裔傳統月開跑 百場亞裔文化活動點亮全城
孟昭文：亞太裔歷史就是美國歷史

孟昭文：亞太裔歷史就是美國歷史
亞裔男曾是遊民 靠這名牌大學畢業

亞裔男曾是遊民 靠這名牌大學畢業

熱門新聞

根據華人分享，其鄰桌顧客對該餐廳的「廚房感謝費」提出疑問並表示不願支付，最終在與服務員溝通後將這筆費用移除。（受訪者提供）

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

2026-05-01 13:43
「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
(左起)蒂娜與沃倫夫婦，和他們的女兒蘇菲在ADU旁邊合影。蘇菲曾在這個小屋裡住了兩年，現在蘇菲的妹妹露比住在裡面 (洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

2026-04-30 13:11
好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

2026-04-29 21:06
單親媽帶娃搬到德州，幾年後重回南加，更喜歡加州的自然環境和氣候。（記者邵敏／攝影）

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

2026-05-05 22:29
得知被普林斯頓大學錄取的那一刻，母子二人相擁而泣。（吳念宸提供視頻截圖）

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

2026-04-30 20:30

超人氣

更多 >
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密
買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡