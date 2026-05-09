亞裔青少年中心 表彰反仇恨青年領袖

AYC執行長傅美雪說，AYC將繼續通過提供不同語言的社區教育、社區互動和各種不同活動，來解決洛杉磯縣聖蓋博谷地區的反亞裔仇恨事件。（記者王若然／攝影）

亞裔 青少年中心 (AYC) 5日舉辦第四屆亞太裔傳統月慶祝暨頒獎典禮，以表彰AYC停止亞裔仇恨指導委員會（Stop Hate Steering Committee）、多元文化藝術展合作單位、數位美術設計比賽得獎者以及「無意識偏見課程青年領袖培訓計畫」的學生領袖。

在頒獎典禮上，國會議員趙美心 辦公室代表、加州 眾議員方樹強辦公室代表等到場為停止亞裔仇恨指導委員會成員頒發賀狀，該會成員包括：主席Chanfou Saelee、聯合主席Jeanne E Raya、聯合主席Brigette Wallman、成員吳孟臻、成員Emily Wu Truong等。

AYC執行長傅美雪說，非常感謝社區的支持，AYC將繼續通過提供不同語言的社區教育、社區互動和各種不同活動，來解決洛杉磯縣聖蓋博谷地區的反亞裔仇恨事件。使居民能夠預防、解決反亞裔仇恨事件並從中恢復過來。

不過，傅美雪在接受本報訪問時表示，原本政府撥款可以支撐停止亞裔仇恨項目至6月底，後續項目運營還需從聯邦爭取資金。

AYC董事會主席楊安立說，今天在這不僅慶祝領導者，還慶祝所有付出的志願者。她特別讚揚AYC停止亞裔仇恨指導委員會過去幾年舉辦的「多元文化藝術展Multicultural Art Popups」，用藝術將社區連接在一起。另一個該會策畫的活動「防止仇恨和無意識偏見培訓課程Unconscious Bias and Anti-bullying Training」，2023年開始，共舉辦八場，獲得良好社區反響。

為應對聖蓋博谷亞裔仇恨犯罪和非暴力種族偏見事件增加，AYC於2021年發起「停止仇恨項目專案Stop Hate Program」，以幫助解決種族主義、仇外騷擾和對弱勢群體的歧視行為。作為該計畫的一部分，AYC提供有關反歧視偏見和旁觀者干預的課程、社區外展、青年發展和藝術文化教育工作等，AYC亦於2022年開展停止仇恨指導委員會Stop Hate Steering Committee。

此外，聖蓋博高中的夢想中心Dream Center推展「無意識偏見和防止仇恨課程青年領袖培訓計畫」以培訓學生領袖才能；去年年底，AYC舉辦「停止亞裔仇恨 - 數位美術設計大賽」，目的是提高社區的種族多樣性，以對抗日益增加的亞裔仇恨事件，建立和諧包容的社會。

AYC董事會主席楊安立讚揚AYC停止亞裔仇恨指導委員會過去幾年舉辦的「多元文化藝術展Multicultural Art Popups」，用藝術將社區連接在一起。（記者王若然／攝影）