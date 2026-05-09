通用汽車涉售數據 付1275萬和解

通用汽車因旗下OnStar服務涉嫌非法出售用戶駕駛數據，與加州檢方達成1275萬美元和解。（Pexels示意圖）

洛杉磯 縣檢察長辦公室8日發文，通用汽車公司（General Motors）曾向OnStar訂閱用戶保證，不會出售其駕駛數據，卻暗中將數十萬加州 用戶的個資及行車紀錄出售給數據仲介商牟利。加州檢方提起訴訟後，通用汽車同意支付1275萬美元和解本案。

訴狀指出，通用汽車自2020年起，在未充分告知用戶、也未提供退出機制的情況下，將OnStar用戶的姓名、住址、電話、行車速度、急踩油門、急煞車及GPS定位等數據，出售給律商聯訊風險解決方案（LexisNexis Risk Solutions）及維瑞斯克分析公司（Verisk Analytics）兩家數據仲介商，全美獲利約2000萬美元。

此案由加州檢察長邦塔（Rob Bonta）聯合洛杉磯、舊金山縣等地方檢察長共同提起，並獲加州隱私保護局（California Privacy Protection Agency）支持，指控通用汽車違反加州隱私法、虛假廣告法及不公平競爭法。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）表示，消費者有掌控個資的基本隱私權，「這項權利不會因坐進車內就消失」。他指出，這項和解也向汽車業者傳達明確訊息，「企業不得暗中利用消費者個資牟利」。

據和解協議，待法院批准後，通用汽車須支付1275萬美元民事罰款，並於180天內刪除所保存的相關資料，同時要求律商聯訊及維瑞斯克配合刪除資料。通用汽車也須建立符合加州消費者隱私法（CCPA）規範的隱私保護計畫，並定期向州及各縣主管機關提交評估報告。

加州消費者可至consumer.risk.lexisnexis.com/consumer及fcra.verisk.com/#/，分別申請個資使用報告。加州隱私保護局另推出「刪除請求及退出平台」（DROP），民眾可一次向超過575家數據仲介商提出個資刪除申請，詳情可至privacy.ca.gov/drop查詢。